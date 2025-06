Kimberly, La más preciosa, y su esposo Óscar, retoman su relación y la abren: “Somos personas adultas”

En enero pasado, Óscar Barajas dio a conocer que su matrimonio con Kimberly Irene, con quien se casó el 9 de diciembre del 023 en León, Guanajuato, había llegado a su fin. Contó en exclusiva a TVNotas los motivos de la separación: “Decidí retirarme por problemas de infidelidad, humillaciones y maltratos físicos”. Ahora el influencer se sinceró con nosotros y nos platico por qué retomó su relación con su esposa.

¿Cómo ha sido la relación de Kimberly ‘La más preciosa’ y Óscar Barajas?

Se casaron el 9 de diciembre de 2023, en una quinta de León, Guanajuato. El matrimonio se ha visto envuelto en discusiones y polémicas. Durante transmisiones en redes sociales han discutido y se han insultado.

En un viaja a Yucatán, pelearon en medio de acusaciones por adicciones y violencia física. Durante una transmisión, Kimberly corrió a Óscar de la habitación. Un mes después de la boda siguieron los problemas y, durante una transmisión en vivo, ella le dejó claro que podía irse: “Igual, si ya no estas a gusto… Yo ya te dije”.

En agosto de 2024, durante una transmisión, Óscar acusó a Kimberly de amenazarlo con meterlo a la cárcel, por supuestamente golpearla: “Me estás amenazando de que me van a llevar a la cárcel y de que ahí viene la patrulla. (…) Kimberly esta enojada por sus pedidos personales y de pilón me embarra a mí y creo que no es justo”.

En enero de 2025, él anunció que su matrimonio había llegado a su fin. En febrero, Barajas nos contó: “Tuvimos un pequeño conflicto que detonó todo”.En abril de 2025, la pareja anunció que había regresado, a pesar de todos los pleitos, y que su amor era más fuerte.

¿Por qué Kimberly ‘La más preciosa’ y su esposo Óscar Barajas retomaron su relación?

“Decidimos volver a intentarlo. Nos dimos cuenta de que nos hacíamos falta el uno al otro. Mi mente es muy cambiante. En ocasiones dice una cosa y luego se transforma. No es fácil mantener una relación, pero trato de sobrellevarla”.

“Nuestro matrimonio no es como cualquier otro. Estamos en el ojo del público y es complicado mantener una relación estable. Hemos tenido problemas. Por esa razón decidimos ya no contar tantos detalles en redes sociales. Son temas que debemos guardar en pareja”.

“Kimberly me pidió que nos diéramos otra oportunidad. Empezar desde cero. Afortunadamente, pudimos parar los tramites del divorcio. Ahora estamos en un nuevo cambio de vida en pareja. Las cosas han mejorado muchísimo, pero por desgracia han pasado cosas que nos han generado conflictos”.

¿Kimberly ‘La más preciosa’ y su esposo Óscar Barajas están en una relación abierta?

“Muchos hombres se le acercan con intenciones que no tienen nada que ver con trabajo. Ella les da pie cuando les pasa su número para alguna contratación. Me he dado cuenta de que esas personas se aprovechan de la situación para sacar información de ella y querer conocerla más”.

“Definitivamente, ya llegamos a acuerdos. La relación ha cambiado un poco. Es decir, ella hace sus cosas laborales y yo voy por el mío. Acordamos que Kimberly no revisará lo que yo haga o con quién me vea, y viceversa. Actualmente tenemos una relación abierta”.

“Yo puedo ir con mis amigos o amigas, viajar a otras ciudades o ir a donde sea, siempre y cuando nos avisemos para evitar reclamaciones. Ya lo que pase dependerá de cada uno. Somos personas adultas. Apenas implementamos esos acuerdos. A ver qué sucede. Todo cambio es para algo bueno o malo. El chiste es intentarlo”.

El esposo de Kimberly ‘La más preciosa’ abrió su página de contenido exclusivo

“Por eso me animé a abrir mi página de contenido exclusivo. La gente me lo ha pedido por morbo, y un poco de dinero extra no cae nada mal. Se lo comenté a Kimberly y me dijo: ‘Mientras tú ganes, es problema tuyo lo que hagas’. Ella no tiene problemas y no hay pie a los celos”.

“El contenido será variado.... Si ella quiere unirse, adelante. Me someteré a una operación de nariz, carillas y haré ejercicio para cambiar mi cuerpo”.

“Me volví un poco más frío con ella. Dejé de revisar su celular y meterme en su privacidad. Las mentiras del pasado perjudicaron la confianza, pero trabajamos en ella. Todavía compartimos gastos, más no tiempo juntos. No nos vemos tan seguido, porque ella sale mucho por trabajo. Debo confesarles que perdí el anillo que le di, con un valor de 29 mil pesos”, concluyó.