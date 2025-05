Kimberly ‘la más Preciosa’ responde a presunto distanciamiento con Wendy Guevara; ¿Confirma pleito?

Desde hace algún tiempo la relación de amistad que existe entre las creadoras de contenido trans Wendy Guevara y Kimberly ‘la más Preciosa’ ha sido puesta en duda por presuntos conflictos. Sin embargo, ahora la ganadora de ‘La casa de los famosos México’ habría reforzado estas teorías al hablar sobre la presunta ruptura en su amistad. ¿Qué fue lo que dijo?

En una reciente entrevista, Wendy explicó que su estilo de bromear, que antes era bien recibido por Kimberly, comenzó a generar molestias. “A Kimberly ya no la veo. Yo me llevaba mucho con ella de jugadera, de mofarse en los videos y todo, y un día se molestó y dijo que ella no sabía por qué yo andaba de llevada”, compartió Wendy.

Kimberly y Wendy Guevara son amigas desde mucho antes de que la fama llegara a sus vidas.

¿Por qué empezó el presunto conflicto entre Kimberly y Wendy Guevara?

Por increíble que parezca, el presunto distanciamiento se habría originado por una broma. Según compartió Wendy, su sentido del humor pudo haber ofendido a Kimberly. La broma se habría dado en su grupo de amigas, con Karina Torres y Paola Suárez.

Algunos usuarios de redes sociales han coincidido en que otro punto que pudo afectar la amistad de Wendy y Kimberly pudo ser el matrimonio de Kimberly, pues señalan a su esposo como posible persona que influye en Kimberly Irene. Otra de las polémicas que la gente en redes ha recordado es cuando Wendy estaba dentro de ‘La casa de los famosos México’, cuando se acusó a Kimberly de presuntamente haber aceptado dinero a cambio de pedir votos para Raquel Bigorra.

Los usuarios de redes notaron que hay un distanciamiento entre Wendy y Kimberly.

¿Qué dijo Wendy sobre el presunto conflicto con Kimberly, ‘la más Preciosa’?

En la reciente entrevista que detonó que se hablara de la presunta nueva ruptura entre las influencers, que han sido amigas desde mucho antes de que la fama llegara. La ganadora de la casa de los famosos explicó que tiene muy presente la broma que pudo haber generado molestia en su amiga.

“Un día jugué y dije: ‘Revivan a la Kimberly, porque ya nadie la ve’. Así nos llevábamos. Ella se llevaba igual, pero creo que ahora que se casó, ya no quiere ese tipo de llevaderas. Le han de haber llamado la atención o algo, porque ella no era así. Ella nunca se molestaba, ni yo me molestaba cuando ella se mofaba”, compartió.

Kimberly, por su parte, se pronunció al respecto en su momento y les hizo saber que su broma la ofendió. Sin embargo, nadie sabía que era el comienzo de un distanciamiento. “Entonces, ella (Kimberly) dijo: ‘¿Por qué hablan así de mí? ¿Por qué dicen eso?’, a lo que yo respondí: ‘Perdón es que así nos llevábamos. Entonces, ya no nos vamos a llevar así’, y así fue como yo ya no hablo de ella ni nada”, indicó Guevara.

Kimberly y Wendy Guevara han protagonizado varias polémicas desde hace algún tiempo.

¿Qué dijo Kimberly ‘la más Preciosa’ sobre presunto problema con Wendy y ‘Las perdidas’?

Pese a las palabras de Wendy, todo parece indicar que Kimberly ‘la más Preciosa’ está dispuesta a seguir adelante con la amistad. En un encuentro reciente con la prensa, la también integrante de ‘Las perdidas’ enfatizó en el cariño que siente por Wendy y negó que se hayan distanciado o dejado de hablar.

“Con Wendy estaba hablando hace rato, qué linda. El sábado van a tener una reunión del Día de las Madres. Ahí vamos a andar en casa de Evelin”, compartió.

Sobre la información que se dio a conocer sobre que Kimberly sería reemplazada del mural de ‘las Perdidas’, que está pintado en su natal León Guanajuato y en su lugar dibujarían a Karina Torres, la influencer aseguró no estar molesta y externó su cariño para la popular tiktoker.

“Todo se va remodelando, todo va pasando. Ya es justo, no es mi casa, no es mi cortina, siento bonito que pusieran a Karina. Se ha esforzado mucho, ya le tocaba. No me molesta para nada, si ellas toman esa decisión se respeta. Me preocuparía si me quitaran de aquí del teatro”, agregó.

Eso sí, a Kimberly no le gusta que se hagan distinciones entre sus amigas, pues aseguró que para ellas, todas son iguales y no le gusta que se refieran a ‘las Perdidas’ como un clan.

“Para mí no existe ningún clan, todas son iguales, eso del clan se me hace pura mamada. Les mando muchas bendiciones, las quiero a las locas”, puntualizó la popular amiga de Wendy, quien dejó en claro que no tiene ningún conflicto con sus populares amigas.