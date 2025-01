Amiga de Wendy Guevara es atacada en plena transmisión en vivo: Video

En las últimas horas, un video que muestra la agresión sufrida por la influencer Jessica Masferrer, amiga de Wendy Guevara, se volvió viral en redes sociales. El lamentable incidente ocurrió durante una transmisión en vivo, cuando un hombre la golpeó brutalmente, interrumpiendo la actividad de las influencers conocidas como ‘las Perdidas’.

En la grabación, que circuló ampliamente en X (antes Twitter), se observa el momento exacto en que varias integrantes de ‘las Perdidas’, incluyendo a Jessica, realizaban un video en un establecimiento de comida ubicado en León, Guanajuato. Este espacio servía como escenario para que las influencers interactuaran con sus seguidores. Antes del ataque, Wendy Guevara, Kimberly ‘La más Preciosa’ y Karina Torres habían estado presentes, pero ya se habían retirado cuando ocurrió la agresión en pleno en vivo. El video impactó a sus seguidores en redes sociales.

Amiga de Wendy Guevara es atacada en vivo / Captura de pantalla X

Jessica Masferrer relata ataque de un hombre mientras hacían una transmisión en vivo y agradece a seguidores preocupación

En el video se aprecia cómo están las chicas sentadas en un restaurante mientras platican. Se ve llegar al hombre de gorra y jalar por el hombro a Jessica para tirarla al piso, mientras el resto de sus compañeras se desconcertadas, se movilizan para ayudarla.

“Ustedes lo vieron. Alguien me hizo así (tocándose el hombro). Yo volteé y dije: ‘Esta se parece a la Jorja’, pero fue cuando me golpeó y me tumba. Entonces, al momento en que me tumbó yo me di la vuelta. Me quiso agarrar de la blusa y yo me la quité sola”, dijo Jessica en un video.

Afortunadamente, Jessica aseguró que no sufrió heridas graves y aprovechó para agradecer el apoyo recibido en redes sociales.

“No saben qué bonito siento que hay gente que me quiere y que me apoya, ver que tanta gente se preocupó por mí. Tengo mensajes, nada de hate. Hermanas, gracias. Dios me los bendiga”. Jessica Masferrer

Amiga de Wendy Guevara es atacada en vivo / Captura de pantalla X

¿Quién es el agresor de Jessica Masferrer, una de ‘las Perdidas’?

Aunque las creadoras de contenido eliminaron el video de sus redes sociales, este fue replicado por otros usuarios, lo que permitió identificar al presunto agresor, conocido como ‘la Jorja’. Sin embargo, hasta ahora esta información no ha sido confirmada y se mantiene como un rumor.

El video ha generado una ola de indignación en redes sociales. Usuarios han expresado su preocupación y solidaridad con Jessica Masferrer y han exigido que se tomen medidas para evitar este tipo de situaciones, debido a que no es la primera vez que agreden a una de ‘Las perdidas’, Paola Suárez sufrió un golpiza a principios de 2024.

A pesar de la viralidad del caso, las razones detrás de la agresión aún se desconocen y la influencer no ha querido dar detalles sobre este ataque ni revelar la identidad del sujeto.

