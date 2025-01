Wendy Guevara acusa a Nicola Porcella de “robarle” perfumes: ¿Nueva polémica entre amigos?

Wendy Guevara finalmente arribó a la Ciudad de México tras sus merecidas vacaciones a Tailandia y en un encuentro con los medios, reveló en una entrevista que su ex compañero de habitación Nicola Porcella, le había “robado” algunos regalos, incluyendo perfumes. Ahora que se ha enterado los exige públicamente ¡Te contamos todos los detalles!

Wendy Guevara pide a Nicola: “Regresa los perfumes que te robaste” ¿Hay pleito?

Luego de regresar de su viaje a Tailandia, Wendy Guevara fue interceptada por un reportero al llegar a México. Este le preguntó sobre los regalos navideños que había prometido a la prensa y que no había entregado, lo que generó la inesperada revelación de que, según Wendy, Nicola Porcella había tomado los perfumes.

Wendy explicó: “Le di a Nicola como 8 perfumes para que se los diera a cada quien. Perfumes de diferentes marcas, y le dije: ‘Para que les des allá afuera a los chicos’”. Sin embargo, en lugar de repartir los obsequios, según Wendy, Nicola se quedó con ellos.

La influencer no dudó en dirigirse directamente a Nicola con un reclamo que rápidamente hizo viral: “¡Nicola, regresa los perfumes que te robaste!” En un tono jocoso y característico de su personalidad, Wendy hizo la acusación, causando sorpresa entre sus seguidores.

¿Realmente le robó Nicola Porcella los perfumes?

La situación generó varias dudas sobre la veracidad de la acusación de Wendy. Sin embargo, se sabe que entre los dos artistas les gusta jugarse bromas por lo que estos señalamientos podrían ser uno más de sus chistes de amigos.

Y es que incluso aseguró que los regalos podrían ir a ver parado al tocador de Agustín Fernández, otro de los participantes de La casa de los famosos México y mejor amigo de Nicola y Wendy por lo que la leonesa asintió y comentó entre risas:

“Ay, sí se los dio como regalo de despedida… Ah no, todavía no hacen la despedida de la casa, pero ten cuidado, porque Nico es muy así, de quedarse los regalitos”, dejando claro que la acusación tenía un tono humorístico y no era para tomarse tan en serio.

Nicola y Agustín Fernández / Instagram: @nicolaporcella12/ @agus.fernandezr

Hasta el momento ni el conductor de Hoy, Nicola Porcella ni Agustín Hernández se han pronunciado al respecto sobre la broma de Wendy Guevara.

Así acusó Wendy a Nicola de haberse robado los perfumes: