Nicola Porcela revela si Wendy Guevara lo acosó, tras escándalo con Marlon Colmenarez

Tal parece que la polémica entre Wendy Guevara y su ahora examigo, Marlon Colmenarez, está lejos de terminar. Luego de que el influencer afirmara que la ganadora de ‘LCDLFMX’ no lo “superaba” y hasta la acusara de “acoso”, Nicola Porcella habla de su experiencia con ‘la Perdida’.

En entrevista para ‘Sale el sol’, Nicola mencionó que no quería involucrarse mucho en el tema. Sin embargo, dejó claro que él siempre a Wendy ante señalamientos “infundados”.

“Saben que yo siempre voy a apoyar a Wendy. Yo siempre hablo con ella y, de ese tema, no voy a hablar. Yo, (a Marlon Colmenarez), lo conozco de ‘hola’, por eso yo no voy a hablar. Es un tema que a mí no me compete”, expresó.

Nicola Porcella defiende a Wendy Guevara / Captura de pantalla

¿Nicola Porcella fue “acosado” por Wendy Guevara?

El también presentador aseguró que la creadora de contenido jamás ha intentado “sobrepasarse” con él y siempre ha existido un respeto mutuo.

Nicola Porcella “Yo no (fui acosado). Sé la gran persona que es. Wendy tiene un gran corazón. Eso lo tengo totalmente en claro”.

Para finalizar con el tema, resaltó que la influencer siempre está tratando de ayudar a los demás, principalmente a sus amigas y personas de la comunidad LGBT+.

“Puede partir su corazón en mil pedazos cuando quiere ayudar. Un ejemplo de ello es todo lo que ha hecho por sus amigas y por la comunidad”, concluyó.

¿Qué pasó entre Wendy Guevara y Marlon Colmenarez?

Hace algunos días, Wendy Guevara comentó en una transmisión en vivo que un “ex no ex” se molestaba cuando compartía contenido en redes sociales. Si bien no mencionó nombres, Marlon creyó que estaba hablando de él, por lo que publicó un video para contar su “versión de la historia”.

En el clip, el también músico recalcó que nunca había tenido una relación con Wendy, a quien señaló de haberlo molestado en varias ocasiones para que tuviera intimidad.

“¿Por qué no cuentas que después de tomar y algo más, querías tener relaciones... conmigo? Jamás tuvimos relaciones..., y tú lo sabes”, dijo.

Como era de esperarse, Wendy no se quedó callada y en otro video dejó claro que jamás habló sobre él y le pidió que “aprendiera a cerrar ciclos”, ya que no desea verse involucrada en “chismes”.

“Yo ya cerré el ciclo. Hubo cosas malas y cosas buenas. Me quedo con lo bueno. Pero después de que terminé la amistad contigo, he conocido miles de personas y no eres el único. Ni creas que todo gira a tu alrededor”, indicó.

Wendy ya le respondió a Marlon https://t.co/9EPVS2FtkG — La Comadrita (@lacomadritaof_) January 9, 2025

Así fue la amistad entre Wendy Guevara y Marlon Colmenarez

Durante varios años, Wendy Guevara y Marlon Colmenarez fueron muy cercanos. Debido a esto, muchos empezaron a especular que eran pareja, algo que solo se fortaleció ante la falta de aclaración de los involucrados.

Muchos internautas aseguraban que el influencer solo estaba con ella por conveniencia e incluso lo llegaron a tachar de “vividor”.

Poco después de que terminara la primera temporada de ‘La casa de los famosos México’, Wendy y Marlon anunciaron su distanciamiento, argumentando que él necesitaba enfocarse en otros proyectos y dejar de lado las críticas por su supuesto romance con ella.

