Wendy Guevara y su distanciamiento de Marlon Colmenarez: “Ya no le doy publicidad”

En abril, Marlon Colmenarez, gran amigo de la influencer Wendy Guevara rompió el silencio en TVNotas y nos contó que los chismes acabaron con su relación.

Según Marlon, una persona que hace videos en YouTube se encargó de hacer chismes sobre que él era un interesado y esto comenzó a separarlos. Sin embargo, Marlon negó haber estafado a Wendy, así como haber sido novios. Igualmente, el influencer dijo que Wendy estaba pasando por un momento difícil, sin dar más detalles.

Recientemente, Paola Suárez de ‘las Perdidas’, el grupo de amigas de Wendy, se fue contra Marlon diciendo que la había traicionado y este respondió diciendo que se alejó de ese círculo porque eran problemáticas.

Wendy y Marlon eran muy unidos / Cortesía del artista

Wendy Guevara ya no quiere ser relacionada con Marlon Colmenarez

Ahora que resurgió la polémica por su distanciamiento entre las declaraciones de Marlon y Paolita, Wendy Guevara se pronunció al respecto.

La ganadora de ‘La casa de los famosos México’ habló del tema en un encuentro con la prensa y dijo que no quiere darle foco a su examigo.

Wendy Guevara y Marlon Colmenarez ya no se hablan / Facebook: Wendy Guevara/YouTube: Wendy Guevara

“No, ya, mira, yo ya no le doy publicidad a nadie. La verdad, a mí me ha costado mucho estar en las redes sociales… Yo ya no le doy réplica a nadie, a menos que sea alguien que me sume y que tenga millones de seguidores y digo: ‘Pues ahí sí me peleo’ y me gusta, pero no me da miedo que digan algo de mí”, dijo sin mencionar a Marlon, cumpliendo con “no darle publicidad”.

Wendy cambió así el tema con la prensa al salir de Televisa, ¿Marlon le contestará?

