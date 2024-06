Adianez Hernández presume su amor por el ex de Larisa Mendizábal: “Me caso mañana y le doy un hijo”

Antes de Nodal y Ángela Aguilar, estuvieron Adianez Hernández, Rodrigo Cachero, Larisa Mendizábal y Augusto Bravo. Los famosos dieron de qué hablar por la relación que Adianez inició con Augusto aunque la conductora estaba casada con Rodrigo y Bravo tenía una relación con Larisa, siendo que Cachero y Mendizabal son a su vez expareja y tienen un hijo.

La traición de Adianez y Augusto ha sido complicada de sobrellevar para Rodrigo y Larisa, aunque se han dado el tiempo para sanar.

A unos meses del escándalo, Adianez ha presumido más su amor por Augusto y recientemente le cuestionaron en redes qué tan enamorada está de él.

La también actriz respondió a este comentario diciendo: “Chiquito bebé. Me caso, le doy un hijo mañana, dos, tres, cuatro, cinco, veinte; los que quiera”.

Más seria, Adianez indicó que está muy enamorada y del 1 al 10 dijo qué tanto lo ama: “100 mil, infinito, millones y pues nada, sabemos que en la vida todo puede pasar pero mientras tú estés bien como pareja, mientras quieras, no tiene porqué romperse absolutamente nada. Así es que aquí estamos los dos al pie del cañón, felices, echándole el mil por mil siempre y dejándonos llevar por la vida. Hablando las cosas, siendo fuertes juntos y como siempre decimos ‘hasta donde tope’, pero siempre juntos”.

Igualmente aclaró que este mensaje lo estaba expresando sin el objetivo de lastimar a Larisa. Recordemos que en TVNotas una fuente nos dijo que al principio de la polémica, Adianez publicaba cosas en sus redes para lastimarla y hacerle sentir que ella se había quedado con Augusto. “Y no me estoy burlando de nadie, ni busco ser cínica… busco amar, vivir, ser feliz y compartir con todos aquellos que quieran compartir con nosotros nuestra felicidad”, escribió.

A la actriz también le preguntaron si quiere tener más hijos y no descartó tener un tercer bebé revelando el género que quiere tener e incluso expresó su deseo de tener gemelos: “Ay, me pusiste de nervios. ¿Será que mi abdomen da para más? Ya tengo dos, un tercero no le diría que no. De chiquita siempre soñaba con 4. Es más, soñaba con gemelos. Si Dios me quiere mandar en algún momento de la vida otro, esta vez creo que sí necesitaría la niña y si fueran gemelas (mejor)”, se sinceró.

Adianez Hernández responde a críticas y ya da consejos de amor

Por supuesto, en la sesión de preguntas y respuestas que hizo en sus redes no faltaron las críticas en su contra y le escribieron: “¿Por qué siempre buscas a los ex de una misma mujer?” A lo que respondió: “No mi amor, no te equivoques. Yo no busco a nadie y si no sabes, pues mejor no hables. (Besos)”.

Y en otro comentario le expresaron que estaban viviendo una situación similar y que había miedo de lastimar a la otra persona en caso de abrirse a la oportunidad en el amor con alguien más, así que Adianez habló por experiencia y aconsejó:

“No lastimes si ya eres consciente. Si ya sabes, habla. Es muy difícil, es muy complicado. Muchas veces juzgamos sin saber todo lo que hay detrás. Yo sé que romper una foto familiar y la ideología y todo lo que hay detrás en una sociedad, en lo que la gente dice, piensa, es muy complicado. Pero si te estás viendo en un ejemplo y te das cuenta de lo difícil que puede llegar a ser todo esto, intenta hablarlo y muchas veces sí lo hablamos y lo decimos y no somos escuchadas. Siéntalo enfrente de ti y si no es ahí donde quieres estar, no lo alargues, pero no lastimes”, concluyó.

