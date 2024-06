Faisy está “pasándosela bien” en las grabaciones de ‘Me caigo de risa’ ¿porque no está Mariana Echeverría?

En 2023, TVNotas te contó en exclusiva que Mariana Echeverría y Faisy habían protagonizado una fuerte pelea durante las grabaciones de las grabaciones del programa de Unicable ‘Faisy Nights’.

El encontronazo entre los integrantes de la llamada ‘Familia disfuncional’ llegó a tal punto que se dijeron de todo. Mariana resultó muy sentida porque Faisy le dijo ‘g0rd4’ y desde aquel día nada volvió a ser igual entre ellos, por lo que, para la siguiente temporada del programa nocturno, la conductora ya no apareció.

Este pleito resultó también en la salida de Echeverría de la nueva temporada de ‘Me caigo de risa’, programa en la que ella era una de las principales figuras de la familia disfuncional.

Si bien Mariana confesó hace poco que le gustaría regresar a ‘MCDR’ y hasta se le vio en los ensayos de algunos juegos del show, posteriormente Faisy señaló que la presentadora decidió no regresar: “Yo estaba feliz de volvernos a encontrar en ‘Me Caigo de risa’ y ella tomó esa decisión y la respeto”, señaló.

Faisy y Mariana Echeverría / Instagram: @faisynights

Filtran conversación entre los integrantes de ‘Me caigo de risa’

Hace algunas horas, Mariazel usó sus redes sociales para compartir una conversación que tuvo recientemente con el resto de los integrantes de ‘Me caigo de risa’.

En dicha plática, se muestra la buena química que existe entre Mariazel, Faisy, Fastlitch, Jessica Segura y Gaby Platas. No obstante, lo que más llamó la atención fue que Faisy expresara lo feliz que se sentía al trabajar con sus compañeros en la décima temporada del programa.

“Me la estoy pasando muy bien” Faisy

Para muchos, el mensaje del presentador fue interpretado como una indirecta para Mariana Echeverría, con la intención de demostrarle que él, así como el resto de la ‘familia disfuncional’, están “bien sin ella”.

Hasta el momento, Mariana Echeverría no ha dicho nada sobre la conversación de sus excompañeros de conducción.

Platica entre integrantes de MCDR / IG: @mariazel

¿Mariana Echeverría es una mala compañera de trabajo?

Hace poco, Jessica Segura confirmó el pleito entre Mariana y Faisy en un encuentro con la prensa. No obstante, no dio muchos detalles, pues aseguró que ella y la presentadora no eran “amigas”.

“A diferencia de Mariazel y de Michelle (Rodríguez] pues no soy muy amiga de Mariana, somos compañeras de trabajo pero no tengo una amistad, no puedo abundar en lo que pasó, no sé mucho de su vida la verdad”, se sinceró.

En ese momento, destacó que grabar la nueva temporada de ‘Me caigo de risa’ fue muy divertido, pues todos se llevan muy bien.

“Lo más bonito es el ambiente que se vive hoy porque estamos literalmente festejando 10 años de formar una familia, es increíble crecer con tus amigos y ver que a todos nos va tan bien”, indicó.

