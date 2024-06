Famoso cantante ¡bajó 75 kilos!: FOTOS

Inspector es uno de los grupos de rock y ska más importantes en nuestro país. Surgió en la década de los 90 y, a pesar del tiempo, sigue cautivando a su público.

Hace unos días, platicamos con el vocalista de la agrupación, Big Javy’, quien nos confesó que bajó mucho de peso.

“Bajé 75 kilos. Pesaba 160 y llegué a los 85 kilos. Ahora estoy como en 90 o 95, pero me siento bien y quiero seguirme cuidando. Afortunadamente nunca sufrí de presión alta o de azúcar. Me quedaba siempre en los límites y nunca pasé la rayita. Ya no me quise arriesgar. No lo hice por estética, sino por salud. Soy como un viejito que me la vivo tomando suplementos para todo (ríe). Antes le echaba carrilla a mi papá por su montón de frascos, pero ahora creo que yo estoy peor”.

Tomar conciencia de su peso lo hizo recuperar su salud: “Me di cuenta cuando vi la responsabilidad del asunto. Cuando se puso serio. Me gustaba mucho la fiesta con el trabajo”.

“Mi exceso eran las desveladas y las cheves. Si me hubiera metido otro tipo de cosas ya ni hablar podría. Antes de la pandemia me empecé a cuidar porque me di cuenta de que me estaba pasando algo. Estaba mucho más gordo. A punto de reventar como un sapo. Empecé a caminar y a hacer un poco de ejercicio. A comer mejor. En pandemia no podíamos salir y me fue mucho mejor”. Big Javy

Así luce tras su pérdida de peso

Big Javy con grupo Inspector / Redes sociales

Además, tiene la responsabilidad de sus padres: “Soy hijo único y de mí depende toda la familia. Entonces me tengo que cuidar. No me puedo dar el lujo de estar tirado”.

Junto a la agrupación ha vivido grandes momentos. Reconoce que estar alejado de ciertos vicios también le ha ayudado a seguir arriba de los escenarios. “Siempre nos han señalado que es lo peor que existe, pero no. Como grupo, la temática ha sido de amor y desamor y fiesta. Sin caer en lo vulgar o faltar al respeto. En mi caso, la cerveza me encantaba, y jamás me metí nada raro. Y lo digo en pasado porque ya me cuido. Somos las blancas palomitas del rock”.

Big Javy con grupo Inspector / Archivo TVNotas

Inspector estuvo en ‘Lagunilla mi barrio’

“Viene mucho trabajo, en México y en países de Latinoamérica. Ya no me siento tan joven. Vamos para 29 años del grupo y yo acabo de cumplir 49. No tenemos el mismo ritmo de trabajo, pero creemos que estamos apenas a la mitad de la carrera”, nos contó cuando le preguntamos cuánto tiempo seguirá tocando y cantando.

Hace unos días estuvo en ‘Lagunilla mi barrio’. “Habían estado varios conceptos de rock o del estilo que hacemos y vieron que funcionaban. Nos hablaron para ver si podíamos. Nuestras canciones son del barrio. Para nosotros fue algo nuevo. Es como una palomita verde a una lista de cosas que no pensábamos hacer nunca”, concluyó.

Big Javy con grupo Inspector / Redes sociales

¿Quién es ‘Big Javy’, ícono del ska?

Javier Sánchez, conocido en la escena musical como ‘Big Javy’, es un cantante y compositor originario de Monterrey, Nuevo León.

Tiene casi 30 años de experiencia haciendo ska 100% mexicano. Forma parte de ‘Inspector’, banda de rock y ska fundada en 1995 en Monterrey. Dicha banda es parte del boom del ska en nuestro país.

Además de ser vocalista de “Inspector” y fundador de la banda ‘Big Javy y Los Tenampa’, participó en la agrupación llamada ‘Siete negro’, con la que incursionó en el punk y horror punk.

