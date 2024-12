¡Irreconocibles! Angélica Vale, Michelle Rodríguez, Danna y más famosos que cambiaron drásticamente de peso

A lo largo de este 2024, muchas celebridades han asombrado a todos con sus increíbles cambios físicos. En algunos casos, estas transformaciones han sido aplaudidas por el público, mientras que, en otros, han sido objeto de críticas y burlas.

Sin importar la reacción del público, estos famosos han dejado claro que están más que felices de haber realzado su belleza con estos cambios.

Aquí te dejamos una pequeña lista de los artistas que han dejado anonadados a todos con su drástico cambio:

Michelle Rodríguez antes y después de perder peso

En 2023, Michelle Rodríguez sorprendió a todos al compartir unas fotografías mostrando su pérdida de peso. Meses después de presumir su cambio, la actriz mencionó que había perdido un aproximado de 17 kilos. Aunque no detalló cómo fue que lo logró, muchos teorizan que se sometió a un bypass gástrico.

Si bien tomó la decisión de perder peso, en reiteradas ocasiones le ha dicho a la gente que se acepten como son y hagan las cosas por cuenta propia: “Hablando de aceptación corporal, creo que lo que hay que hacer es aceptar quiénes somos y cómo somos, no que si estás delgado o no, tiene que ver con el sentirte cómodo con tu andar diario”, expresó en su momento.

Michelle Rodríguez / Redes sociales

No te pierdas: Margarita Magaña se deja ver como pocas veces junto a su hija mayor a quien tuvo con el actor Mauricio Aspe

Christina Aguilera bajó de peso drásticamente: antes y después

Hace unos cuantos meses, Christina Aguilera mostró unas fotografías en las que se le ve muy delgada y con apariencia más juvenil. Esto fue sumamente controvertido en redes, pues algunos dicen que luce “mejor que nunca”, mientras que otros consideran que se ve “extraña”.

Hasta el momento, la cantante no ha dicho nada sobre los comentarios hacia su físico, pero ha dejado ver que todo ha sido gracias a una dieta especial basada en frutas y verduras, así como una estricta rutina de ejercicio.

Christina Aguilera / Redes sociales

Angélica Vale el antes y el después tras bajar 20 kilos

En los últimos años, Angélica María sorprendió a todos con su drástica pérdida de peso. Si bien no suele hablar mucho sobre su proceso, llegó a mencionar que ha perdido un aproximado de 20 kilos y asiste regularmente con una especialista por el tema de la dieta.

La actriz ha señalado que decidió perder peso por salud, pues quería verse y sentirse mejor: “Era un rollo de que yo me quería sentir más sana, me quería ver mejor, eso sí, claro que sí me quería sentir mejor”, indicó.

Instagram

Danna su drástico cambio físico: antes y después

Danna también se une a la lista de celebridades que han cambiado su físico. En 2022, TVNotas te contó que la cantante se había sometido a una cirugía de manga gástrica para perder peso.

Ante las críticas por su pérdida de peso, la joven ha dicho que se encuentra muy contenta con su físico y no le interesa lo que el resto de la gente pueda decir.

Danna / Redes sociales

Paty Cantú ganó peso debido al hipotiroidismo

A diferencia de otras celebridades, Paty Catú decidió estar más atenta con su peso debido al hipotiroidismo que padece, ya que dicha enfermedad genera problemas para retener líquidos.

“En mi experiencia personal, que tengo hipotiroidismo y que es algo de lo que he hablado en entrevistas, me costó mucho encontrar el diagnóstico; estuve un año diciendo síntomas aleatoriamente a la gente sin saber que eran de una sola cosa”, expresó en su momento, como una forma de responder a las críticas por su peso.

Paty Cantú / Redes sociales

Checa: Muere Steven Lewinson, bajista de la banda Simply red, a los 60 años

Big Javi: el cantante perdió 75 kilos, antes y después

En entrevista exclusiva para TVNotas, Big Javi, vocalista de Inspector, contó hace algunos meses cómo fue que perdió 75 kilos. De acuerdo con el cantante, se sometió a una rigurosa dieta y ejercicio para lograrlo, aclarando que la decisión de perder peso se debió a los problemas de salud que estaba desarrollando.

“Antes de la pandemia me empecé a cuidar porque me di cuenta de que me estaba pasando algo. Estaba mucho más gordo. A punto de reventar como un sapo. Empecé a caminar y a hacer un poco de ejercicio. A comer mejor. En pandemia no podíamos salir y me fue mucho mejor”, indicó.

Big Javy antes y después de perder peso. / Redes sociales

Adele el antes y el después tras perder 45 kilos

La exitosa cantante perdió cerca de 45 kilos tras su divorcio con Simon Konecki en 2018. La intérprete de ‘Hello’ ha dicho que lo sucedido la ayudó a enfocarse en sí misma y comenzar a cuidarse más.

A lo largo de los años, y gracias a la ayuda de dieta y ejercicio, ha logrado perder cerca de 70 kilos, algo que la ha hecho muy feliz.

Mira: Final de Los Simpson: Llega a Disney+ el acontecimiento que los fans esperaron durante 35 años