Margarita Magaña se deja ver como pocas veces junto a su hija mayor a quien tuvo con el actor Mauricio Aspe

Margarita Magaña es una de las actrices más queridas y aunque se alejó un tiempo de las pantallas para dedicarse a la maternidad, regresó recientemente a la televisión en la telenovela ‘Tu vida es mi vida’.

En su vida sentimental, está muy enamorada de su esposo, pero lo que pocos recuerdan es que la actriz tuvo una relación con el actor Mauricio Aspe en 1999 mismo romance que terminó en 2004 y se divorciaron.

En una ocasión, la actriz compartió con TVNotas que el apoyo de su ex fue fundamental para la crianza de su primogénita ya que en ese entonces ella trabajaba mucho.

Margarita Magaña y Mauricio Aspe tuvieron una relación en 1999 / Instagram

“Con Shakti su crecimiento se me fue como agua, y además de su papá, tuve una nana maravillosa que me ayudó a cuidarla; si no hubiera sido por ella, la hubiera pasado duro”, compartió.

“Yo trabajaba mucho y siempre hubo muy buena coordinación de: ‘Oye, este fin de semana voy a grabar, ‘te toca’, y si Mauricio quería verla, ahí estaba su hija, todo conforme a la ley. Eso es algo que mi hija agradece”, añadió.

También dijo sobre su relación que fue un amor fugaz en el que solo duraron un año como matrimonio y luego ella se fue solita con su hija. No obstante, sí pudieron tener una buena relación para criar a su hija juntos a pesar de las diferencias.

Hija de Margarita Magaña y Mauricio Aspe se gradúa

Actualmente, la primogénita de los actores tiene 24 años y su orgullosa mamá presumió que se graduó.

“Mi Shakti! Felicidades bonita. Se cierran ciclos, se abren nuevos. Y estoy segura que vienen cosas muy lindas”, escribió muy feliz la actriz.

La hija de los actores se graduó / Instagram

Se sabe que la joven estudió Sustentabilidad Ambiental. Según su mamá, desde muy pequeña mostró su amor por la naturaleza por lo que esto no sería una sorpresa.

El papá de la joven no ha compartido algún comentario al respecto. La única fotografía reciente que compartió Mauricio junto a su hija fue en julio cuando celebró su cumpleaños. “Gracias a Dios por un año más, rodeado de mis mujeres, solo me falta mi Kala hermosa, feliz cumpleaños a mi”, escribió.

