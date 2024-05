Margarita Magaña de ‘Tu vida es mi vida’ nos contó de su personaje y de su vida

Entrevistamos en exclusiva a la actriz, Margarita Magaña, de 44 años y nos reveló su secreto para lucir una piel bonita. Además, compartió la forma en la que hidrata sus arrugas.

“Claro que los años pasan por mí, pero tengo tres secretos para lucir una piel bonita; el primero es dormir bien y yo me echo ocho horas (ríe), porque te ayuda a regenerar la hormona de crecimiento. El segundo, alimento bien a mi microbiota, o sea, me encanta comer de todo, pero poquito y la última es hacer ejercicio”.

“Cuando me despierto me gusta ponerme muchas cremas, antes de dormir hago yoga facial y nunca faltan mis tratamientos. No tengo nada inyectado y no pienso hacerlo, me gustan mis arrugas (ríe)”.

“Hay que hidratar las arrugas con un montón de cremas. Las arrugas son el paso de la vida; tristezas, risas, dolores y llantos. No hay que temerles a los cambios de nuestro cuerpo. El envejecer es un tema interesante, no sé decirte si me da miedo o no, sin embargo, no me hago wey, porque lo he estado enfrentando año con año (ríe)”.

Magaña confesó si está lista para entrar a la menopausia y nos dijo cómo se prepara para ese momento.

CIUDAD DE MEXICO, SANTO TOMAS AJUSCO; 11 DE ABRIL DE 2024; SE TOMARON FOTOS PARA ENTREVISTA EXCLUSIVA CON LA ACTRIZ MARGARITA MAGAÑA; FOTOS ALEX ISUNZA; REPORTERO JOHANY SANCHEZ PARA TV NOTAS / @AlexIsunza

“Todavía no entro a la menopausia y no sé si estoy preparada (ríe). Siento que por la forma en la que me cuido, entraré grande a la menopausia, tal y como mi mamá. Siempre he creído que ese tema y la menstruación se heredan, y llevan un lineamiento. Por eso considero que llevaré el mismo proceso que ella. ¡Estos ovarios todavía están fuertes! (ríe)”.

“Sinceramente no estoy lista para entrar a la menopausia. Afortunadamente voy a terapia y lo seguiré haciendo para que cuando llegue ese momento pueda estar preparada. Ese tipo de cosas naturales del cuerpo son duelos y debemos hablarlo con un especialista. Es una forma de aceptar lo que nos está pasando”.

“Un acompañamiento es muy importante para este tipo de procesos. Somos seres muy sensibles. La terapia es como volcar tu mente y resetearla. Todo mundo va con un terapeuta cuando cree que tiene una crisis, pero no es así, al contrario, te ayuda a estar bien y a controlar los momentos fuertes de tu cuerpo o de la vida en general”.

Valentino Lanús y Susana González protagonizan la última telenovela de Angelli Nesma / Instagram

Margarita se sintió satisfecha por haber participado en la telenovela de ‘Tu vida es mi vida’.

“Me siento satisfecha con el personaje que hice en ‘Tu vida es mi vida’. Este regreso a las telenovelas fue perfecto y exacto. Sin duda alguna llegué a otras filas que no había tocado. Estoy contenta y muy plena”.

“Mi personaje de Zaida se embarazó y fue algo muy hermoso. Sin embargo, no me quedaron ganas de ser mamá por cuarta ocasión. Tengo 44 años y tres preciosos hijos. No hay manera de que tenga otro hijo. ¡Se acabó!”, concluyó.

CIUDAD DE MEXICO, SANTO TOMAS AJUSCO; 11 DE ABRIL DE 2024; SE TOMARON FOTOS PARA ENTREVISTA EXCLUSIVA CON LA ACTRIZ MARGARITA MAGAÑA; FOTOS ALEX ISUNZA; REPORTERO JOHANY SANCHEZ PARA TV NOTAS / @AlexIsunza

¿Quién es Margarita Magaña?

Margarita Magaña debutó a los 15 años en el programa ‘El club de Gaby’.

La vimos actuando en ‘María la del barrio’, ‘Mi pequeña traviesa’, ‘El juego de la vida’, ‘Al diablo con los guapos’, ‘Teresa’, ‘Vencer el miedo’ y actualmente en ‘Tu vida es mi vida’.

Incursionó en la pantalla grande con la película ‘La primera noche’.

Cuenta con 1.5M de seguidores en Instagram, 2.9M en TikTok y 32mil en Facebook.