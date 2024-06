Ana Bárbara sufre incidente en el mar, pero su hijo la rescató: “Sentí que ya me iba”

Ana Bárbara, famosa cantante mexicana, compartió a través de una historia de Instagram el aterrador momento que vivió el día de ayer mientras se encontraba en el mar de Cancún, donde ofreció un show la noche anterior.

La cantante de ‘Bandido’ explicó que estuvo a punto de ahogarse. Mientras se encontraba en el mar, fue arrastrada por las olas, viviendo un aterrador momento en el que pensó que no iba a sobrevivir.

Ana Bárbara relata el aterrador momento

Ana Bárbara describió con detalle cómo la salvaron de una muerte casi segura. “Acabo de vivir un milagro”, contó.

Mira:A Nodal y Ángela Aguilar ¡se les acabó la luna de miel! Tan pronto y ya quedando mal con los suegros

“Tuve un incidente en el mar. Tengo que reconocer que sentí miedo. El mar me fue llevando mar adentro y tengo que decirles que vi de frente la muerte... sentí que ya me iba, pero un ángel muy hermoso llegó a rescatarme, un ángel hermoso se arriesgó y se metió al mar por mí".

Ana Bárbara también reflexionó sobre la experiencia: “El mar estaba un poco rebelde y saben qué, no soy confiada, pero reconozco que hoy confié de más. Estoy aquí para agradecerles a todos los seres de luz, a todos los seres sagrados y a mi angelito que ya les contaré un día quién fue. Muchas gracias, les quería compartir esto porque mucha gente se va de este mundo porque confiamos y creemos que nosotros podemos. Hay cosas que sí, pero hay que tenerle mucho respeto a todo lo omnipotente.”

Ana Bárbara posando seria. / IG: @anabarbaramusic

Mira: Pepillo Origel y su novio 40 años menor que él tronaron: “Yo era muy sex… pero ya no”

“Hoy la vida me dio una muestra de ser más humilde, de que no se puede contra el mar”, concluyó Ana Bárbara.

Ana Bárbara / YouTube: Ventaneando

¿Quién salvó a Ana Bárbara?

Esta mañana, Ana Bárbara mencionó que tras el accidente no ha podido dormir pues lo que vivió la llenó de adrenalina. Sin embargo, agradeció que tiene su propio ángel pues reveló que fue su hijo de 10 años, quien gracias a una excelente condición física logró sacarla del mar.

“No he dormido nada (…) No he podido dormir de la adrenalina, de lo que viví, pero quise venir justo al mar a agradecerle, obviamente a quien me salvó. A veces esos ángeles aparecen en diferentes momentos, de hecho tengo mi propio ángel”. Ana Bárbara

“Si mi hijo no tuviera la condición física que tiene, no me hubiera podido salvar. Estoy muy agradecida con la vida”, declaró.

Finalmente, Ana Bárbara dijo estar agradecida por esta segunda oportunidad de vida.

Mira: Raquel Bigorra plasmó en una canción su truene de amistad con Daniel Bisogno ¡Se inspiró en su escándalo!