Pepillo Origel y su novio 40 años menor que él tronaron: “Yo era muy sex… pero ya no”

Aunque siempre había mantenido su vida sentimental en privado, hace siete meses Juan José Origel confesó en una entrevista con Matilde Obregón que estaba enamorado de un hombre mexicano al que tenía poco de conocer. El flechazo se dio en Madrid, durante la fiesta de cumpleaños del conductor.

Sin embargo, nos enteramos de que esta relación ya terminó. El propio ‘Pepillo’ nos platicó qué fue lo que pasó: “Se fue a Dubái a estudiar inglés y Mercadotecnia. Primero debe terminar lo que está haciendo allá. Ya estuvo acá en México conmigo bastante tiempo, desde septiembre que fue mi cumpleaños, hasta hace dos meses que se fue”.

Aclara que no terminaron en malos términos: “Yo sabía que tenía que irse. No fue ninguna novedad ni enojo. Nos hablamos muy seguido. Yo estaba muy emocionado. De repente uno se emociona, pero luego pues se te va y ya. Ni modo de seguir así. Yo estoy contento solo, con mis perros”.

Juan José Origel ya terminó con su novio / Instagram: @juanjoseorigel

Le preguntamos si influyeron los años que se llevan y nos contestó: “La diferencia de edad está cañona. Pero ni la sentimos porque no me siento viejo. A pesar de mi edad, me siento con muchos ánimos para todo. Salgo, me divierto, me tomo mis copitas. Yo no he sentido aún la vejez”.

‘Pepillo’ nos dijo contundente: “Las cosas ya pasaron. Yo ya acabé con las relaciones. No estoy abierto para ningún amor. Nada. Ya se cerró".

Incluso descartó tener amigos sexuales: “No soy muy así. Hasta ahorita no. Deja ver qué pasa cuando vaya a España en septiembre, para celebrar mi cumpleaños (risas). Yo era muy se...l, pero ya no. Ya me pasó. No es lo mismo que lo mesmo. Ahorita llevo sin sexo dos meses”.

Por otra parte, le preguntamos cómo sigue de salud tras el marcapasos que le pusieron el año pasado: “Me ha cambiado la vida. Tenía mucho temblor en las manos. Era muy raro lo que sentía. Cosas que no me puedo explicar. Desde que me hicieron la intervención se me quitó esa temblorina y ansiedad”.

“He estado enfermo de la espalda. Pero ya estoy yendo al doctor”.

Los años no pasan por él y reveló: “Ya ni botox me he puesto. Ya me dejé. Pero yo me veo al espejo y me siento bien. Eso sí, me compro todas las cremas que me vendan”.

Finalmente, le preguntamos si planea retirarse pronto de la televisión. Por varios años ha comentado que lo hará, pero no ha sucedido. “Yo he querido hacerlo. Pero la gente me dice que aún no me retire. En Unicable me han dicho que no me vaya. Pero ahora sí les aseguro que no tardo y podría ser este año”, finalizó.

