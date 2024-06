Ángela Aguilar rompe el silencio sobre su supuesta boda con Christian Nodal y revela si está embarazada o no

Ángela Aguilar rompió el silencio respecto a los rumores que existen sobre su nueva relación con Christian Nodal, la cual ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas.

La cantante dio una entrevista a una revista de circulación nacional que rápidamente se volvió en redes sociales. En ésta Ángela dejó en claro que está perdidamente enamorada del cantante de regional de mexicano.

Lee: Tatuador confirma que Ángela Aguilar sí tatuó las iniciales de Nodal: FOTO

Ángela también dejó en claro que no se ha casado con Nodal, ni tampoco se encuentra embarazada como mucho se ha especulado.

Ángela Aguilar

“No me cases y no embaraces todavía, por favor. Yo no busco tener cualidades en mis relaciones, busco tener cualidades como artista y como persona. Las relaciones son consecuencia de ella. Me encanta ser una gran mujer, mi abuela me ha dado mucho ejemplo, mi papá me da ejemplo de cómo ser empresaria, cantante, compositora y ser derecha en tu trabajo y me siento orgullosa. No busco consejos de relación porque es una consecuencia de hacer las cosas bien”.