Yolanda Andrade reaparece en foro con notable mejoría ¡hasta hace bromas! ¿Regresa a la televisión?

Luego de varios meses de preocupación por su estado de salud, Yolanda Andrade reapareció públicamente con un semblante más optimista y estable. En un reciente video publicado por el periodista de espectáculos Juan José “Pepillo” Origel en TikTok, se le puede ver conversando con él de manera fluida, e incluso con el buen humor que siempre la ha caracterizado.

Durante el breve pero emotivo encuentro, Yolanda aparece con un blazer verde y una camiseta amarilla, además de continuar usando el parche en uno de sus ojos, combinado ahora con unos lentes oscuros que forman parte de su nuevo look. A pesar de seguir protegiendo esa zona de su rostro, su actitud y desenvolvimiento demuestran un progreso que muchos fans agradecen.

Mientras tomaba sus manos, Pepillo le dijo conmovido: “Pues aquí estoy con mi querida Yolanda. Bueno, Yolanda, ¿qué te puedo decir? Lo que todo el mundo que no sepa. Que hemos pedido por ti: mis hermanas, toda mi familia”, a lo que ella respondió de inmediato y con claridad: “Que no sepa que me amas”, bromeando. La forma en la que expresó esas palabras sorprendió, considerando que hace poco tiempo mostraba dificultades para hablar.

¡Yolanda Andrade no pierde su buen humor y hace broma al reaparecer en televisión!

Durante el video, Yolanda y Pepillo fueron interrumpidos cuando se apagaron las luces del foro en el que estaban grabando. Ambos se dirigieron a los pasillos de la televisora para encontrar mejor iluminación, lo que dio pie a una broma improvisada por parte de Andrade.

“Queremos informarles que la XEW no ha pagado el recibo de la luz” Yolanda Andrade

De inmediato el foro se desató en risas y carcajadas entre los presentes. Aunque Origel calificó como una majadería que les apagaran las luces, Yolanda explicó que era el corte de comida en las producciones, por lo que la interrupción no fue intencional.

Ese sentido del humor es lo que muchos extrañaban de ella. El momento, aunque simple, fue interpretado como una señal clara de que su estado anímico ha mejorado.

¿Cuál es el estado de salud de Yolanda Andrade hoy?

Durante una reciente aparición pública, Yolanda Andrade se tomó un momento muy especial para expresar su gratitud hacia el público que la ha acompañado en uno de los momentos más difíciles de su vida. Conmovida por el cariño recibido, la conductora agradeció a su colega Pepillo Origel por sus palabras de aliento, y extendió ese agradecimiento a todas las personas que, desde distintos lugares, le han enviado mensajes de apoyo, buenos deseos y oraciones. “Gracias, Pepillo, por lo que me dices. Me siento muy agradecida con toda la gente que se ha manifestado y que ha estado en sus oraciones”, dijo Yolanda.

Yolanda también compartió que ha sentido esa energía positiva de manera muy real, como una fuerza que la ha ayudado a mantenerse fuerte y optimista en medio de la adversidad.

“Créanme que esa energía la he recibido y me siento mucho mejor. Muchas gracias” Yolanda Andrade

¿Qué dicen las redes sociales de Yolanda Andrade tras su reaparición?

Los seguidores de Yolanda han llenado las redes sociales de mensajes positivos tras ver el video junto a Pepillo Origel. Algunos destacan lo natural y fuerte que se ve, mientras que otros han expresado su deseo de verla pronto en algún proyecto televisivo.

Aunque aún no hay anuncios oficiales sobre su regreso profesional, su presencia en los pasillos de la televisora es un primer paso importante.



“Te ves muy bien, Yolanda Andrade, y se te escucha excelente. ¡Bendiciones!”

“¡Se le ve muy bien! Con actitud positiva y, sobre todo, con fe en Dios, saldrá adelante.”

“¡Wow! Ya se ve mucho mejor y habla más fluido.”

“¡Qué gusto que ya puedes hablar como antes! Gracias a Dios.”

“Ojalá quien le haya hecho daño lo pague peor.”

“¡Qué gusto verla mejor y escucharla!”

“¡Qué felicidad y qué gusto verla tan recuperada! ¡Maravillado sea Dios!”

“¡Ya hablas mejor! Qué bueno que ahí la lleva, Yolanda.”