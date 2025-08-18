Laura Zapata otra vez habla de Yolanda Andrade y la culpa de hacer daño a su familia

Hace unas semanas, Laura Zapata se mostró conmovida al hablar sobre la salud de Yolanda Andrade, quien recientemente reveló que padece dos enfermedades incurables, entre ellas una degenerativa. Pese al distanciamiento que existe entre ellas, la actriz dejó claro que no se alegra de la difícil situación que enfrenta su colega e, incluso, le envió un mensaje de apoyo.

“Pobrecita, que Dios la ayude. No me alegra. Siento feo porque es una mujer joven. Todas las buenas vibras para que se cure”, expresó ante la prensa.

No obstante, también fue contundente al recalcar que no tiene interés en una reconciliación: “No te quiero volver a encontrar en otra vida... entonces, te perdono”.

Laura Zapata perdonó a Yolanda a Andrade pero aún así recuerda lo que presuntamente le hizo la famosa y la acusa de causar una fractura familiar. / Redes sociales

Laura Zapata estalla contra Yolanda Andrade por su pleito con Thalía

Este fin de semana, Laura Zapata respondió a un comentario en X donde se comparaba su carrera con la de Yolanda. La actriz aprovechó para revivir el distanciamiento con su hermana Thalía y señaló a Andrade como la responsable de la fractura entre ellas, recordando que fue ella quien acercó a su media hermana al espectáculo:

“De hecho, Yolanda Andrade fue la responsable del finiquito de mi hermandad con Thalía. Se la pasaba diciendo que Thalía me mantenía, cuando la verdad es que yo le abrí la puerta al mundo en el que vive”.

Esta no es la primera vez que Laura Zapata culpa a Yolanda Andrade por su ruptura con su media hermana Thalía. Sin embargo la comparación en redes, la llevo a revivir el tema.

Mira: Yolanda Andrade y Verónica Castro dejan atrás dimes y diretes ¡La enfermedad las unió!

Laura Zapata perdonó a Yolanda a Andrade pero aún así recuerda lo que presuntamente le hizo la famosa y la acusa de causar una fractura familiar. / Redes sociales

Laura Zapata comparte presunta mentira que Yolanda Andrade dijo de ella

Laura agregó que incluso le pidió a Thalía que hablara con Andrade, pero la cantante se negó. También recordó otros comentarios que según ella, hizo Yolanda: “Lo peor, cuando murió mi abuela, Yolanda dijo que ‘se me había acabado la minita de oro’. Una falta de respeto brutal hacia mi abuela y hacia mí. Ese día confirmé que no conocía de límites ni de dignidad”.

La actriz enfatizó su independencia: “Ella apoyaba a mi abuela, como correspondía. Pero de ahí a inventar que me mantenía a mí… hay un abismo. Esa mentira salió de la fulana, sí, pero nunca olvidemos que alguien la dejaba correr y la utilizaba como canal. Nada es casualidad. Yo siempre me he sostenido con mi trabajo, con mi nombre y con mi trayectoria. Nunca necesité de nadie”, escribió en X.

Mira: Yolanda Andrade reaparece en televisión, revela dos diagnósticos sin cura: “Me puedo morir antes que ustedes”

Laura Zapata perdonó a Yolanda a Andrade pero aún así recuerda lo que presuntamente le hizo la famosa y la acusa de causar una fractura familiar. / Redes sociales

Laura Zapata asegura que impulsó carrera de Thalía

Laura también aseguró que impulsó la carrera de Thalía: “Mi amigo Paco Ayala me contó que iba a formar un grupo de niños para grabar un disco, y yo le recomendé a Thalía. Así nació el grupo Din Din, y de ahí comenzó su carrera. Su camino empezó de mi mano”.

Además, compartió otro mensaje sobre la supuesta mentira de Andrade: “Al final, la que decía que yo vivía de una minita de oro… terminó cavando la suya. La vida siempre pone a cada quien en su lugar”.

Antes de finalizar, agradeció a quienes la han apoyado: “Gracias a quienes me leen y acompañan en este hilo. Yo sigo de pie, con historia, con nombre y con trayectoria. Porque las palabras pasan… pero la verdad permanece”.

Laura Zapata perdonó a Yolanda a Andrade pero aún así recuerda lo que presuntamente le hizo la famosa y la acusa de causar una fractura familiar. / Redes sociales

Mira: Yolanda Andrade se solidariza con Julio César Chávez tras la detención de su hijo en Estados Unidos en su cumpleaños

¿Cuál es el estado de salud de Yolanda Andrade?

Una fuente cercana reveló a TVNotas que Yolanda Andrade tiene una gran fortaleza para sobrellevar todos los malestares que le causa su enfermedad: “Evidentemente hay días buenos y otros no tanto, pero siempre trata de salir adelante. Cuando viene a la CDMX es para ver a doctores y hacerse exámenes, pero le beneficia más el clima de Tulum. Le costó mucho trabajo aceptar la realidad, pero hace todo lo posible para tener calidad de vida”.

“Aunque no le gusta platicar sobre la muerte o sobre cómo le gustaría que la recordaran, ya dejó todo en orden para cuando llegue su final, que rogamos al cielo sea mucho tiempo más. Tiene todo arreglado y designado. Toda la familia está unida. Además de su hermana Marilé, quien siempre ha estado al lado de Yolanda, todos sus hermanos están pendientes de ella. Se turnan para cuidarla y estar junto a ella por cualquier cosa. Bien dicen que cuando las cosas se ponen más difíciles, la familia es nuestro soporte. Así lo viven”, resaltó.

“Yolanda está en un proceso de sanación interna y en dejar fluir las cosas. Ahora está más cerca de Dios, de la religión, y con ayuda de especialistas para entender todo este proceso. Siempre está en oración”, concluyó.

Mira: Yolanda Andrade reaparece disfrutando del sol, la playa y sus hermanos ¡y se ve mejor que nunca!