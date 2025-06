Conductor de miembros al aire confiesa que su amor imposible fue Yolanda Andrade

Durante una emisión reciente del programa Miembros al aire, los conductores compartieron anécdotas sobre momentos en los que fueron rechazados en el amor. Uno de los testimonios más llamativos fue el de Jean Duverger, quien confesó que en el pasado estuvo profundamente enamorado de la conductora Yolanda Andrade, aunque su historia no terminó como esperaba.

¿Qué dijo Jean Duverger sobre Yolanda Andrade?

Jean Duverger contó que “moría de amor” por Yolanda, a quien consideraba no solo muy atractiva, sino también sumamente divertida y simpática. Según relató, su atracción era tan fuerte que decidió confesarle directamente sus sentimientos, esperando una oportunidad de iniciar algo con ella. Sin embargo, la respuesta no fue la que él imaginaba.

“Esa chava con la que yo quería, estaba crusheadísimo, yo decía es la mujer más hermosa, actriz muy divertida, muy cotorra. Yo le tiraba la onda. Le decía: ‘Es que yo estoy enamorado de ti’”, comentó Jean con franqueza.

En su relato, explicó que Yolanda lo miró con una expresión clara de negativa. Aunque en ese momento no entendía del todo la situación, un amigo suyo, el actor Alex Ibarra —quien trabajaba con Andrade—, le advirtió que ella no le haría caso. Con el tiempo, Duverger comprendió la razón: Yolanda no lo rechazó por falta de simpatía, sino porque simplemente él no estaba dentro de su orientación.

“Se la canté directo y se me queda viendo con cara de no. Yo decía: ‘Igual no soy tu tipo, pero podríamos empezar algo’. Alex Ibarra me dijo: ‘No te va a pelar’ y en ese momento no lo entendí, pero después ya entendí”, reveló.

¿Yolanda Andrade le rompió el corazón a Jean Duverger?

A pesar del rechazo, Jean aseguró que la experiencia no afectó su relación con Yolanda. Todo lo contrario: hoy en día mantienen una sólida amistad que ha perdurado a lo largo de los años. “Lo hemos platicado, hoy somos amigos, ella sabía que quería con ella. Es lindísima, la adoro, somos amigos de toda la vida”, concluyó con cariño.

La revelación fue tomada con humor y respeto por parte de sus compañeros, quienes destacaron la naturalidad con la que Duverger habló de un momento tan personal y, al final, entrañable.

¿Cuál es el estado de salud actual de Yolanda Andrade?

Yolanda Andrade reapareció recientemente en redes sociales tras varios meses de ausencia debido a complicaciones de salud derivadas de un aneurisma cerebral. Su última aparición en el programa “Montse & Joe” fue en febrero de 2025, lo que preocupó a sus seguidores.

Sin embargo, reapareció sonriente en Mazatlán junto a sus hermanos, disfrutando del mar y momentos familiares. Aunque su estado sigue siendo delicado, esta reaparición ha traído tranquilidad a sus fans, quienes siguen pendientes de su recuperación.

