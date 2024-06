Raúl Araiza cela a sus hijas de Jean Duverger, quien comentó “están guapísimas”

Los conductores del popular programa de Televisa, ‘Miembros al Aire’, vivieron un momento incómodo recientemente. Raúl Araiza se mostró celoso con Jean Duverger debido a un comentario sobre sus hijas.

Durante una de las ediciones del programa, surgió el tema de los celos. Raúl Araiza afirmó que no es una persona celosa, ni con sus parejas ni con sus hijas. “La verdad no fui celoso ni con mis parejas ni con mis hijas, siempre y cuando no hubiera algo mal ped0", declaró Araiza.

Jean Duverger chuleó a las hijas de Raúl Araiza

La situación dio un giro cuando Jean Duverger hizo un comentario sobre las hijas de Araiza. “Por cierto, guapísimas tus hijas. Qué onda que están tan guapas”, mencionó Duverger, refiriéndose a las fotos que Raúl comparte en redes sociales. Este comentario provocó la reacción de Paul Stanley, quien comenzó a bromear: “Esa cara, hasta a mí me dieron celos”.

Raúl Araiza y sus hijas en el programa Hoy. / Instagram: @negroaraiza

Checa: Muere actor de ‘Hospital general’ en intento de robo a los 37 años

Así reaccionó Raúl Araiza al comentario de Duverger sobre sus hijas

Jean Duverger intentó aclarar su comentario, afirmando que fue “como de tío” y que estaba siendo malinterpretado. Sin embargo, Araiza respondió en tono de broma: “No era celoso, pero qué crees”. También añadió, “Ya sé en dónde estacionas tu carro”, dijo Araiza provocando las risas de los conductores.

Raúl Araiza y sus hijas / Instagram: @negroaraiza

Mira: Hermana de Karla Luna busca llevar a la pantalla la historia de Karla Panini y el baje del marido

¿Quiénes son las hijas de Raúl Araiza?

Raúl Araiza es hijo del reconocido director Raúl Araiza y de la actriz Norma Herrera, por lo que creció en un ambiente rodeado de reflectores. Este legado artístico se ha transmitido a sus hijas, fruto de su matrimonio de 24 años con Fernanda Rodríguez.

Camila, de 27 años, ha encontrado su camino en el mundo de las redes sociales. Con más de 100 mil seguidores en Instagram, se ha convertido en una reconocida influencer y modelo. En su cuenta, comparte detalles sobre sus proyectos profesionales y sus constantes viajes, capturando la atención de una audiencia en crecimiento.

Por su parte, Roberta, de 25 años, ha decidido seguir los pasos de su padre en la industria del entretenimiento. Aunque inicialmente se especializó en Gastronomía, centrada en la repostería, recientemente se unió a un programa matutino de televisión. Este cambio de carrera muestra su versatilidad y su deseo de explorar nuevas oportunidades en el mundo del espectáculo.

Raúl Araiza y sus hijas / Instagram: @negroaraiza

Quizá te interese: Claudia Martín anuncia su separación de Hugo Catalán: “Ya no estamos juntos desde hace tiempo”