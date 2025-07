Armando Araiza responde a quienes lo llaman “urgido” por pedir trabajo en redes: “Pena robar y que te cachen”

Hace unos días, Armando Araiza compartió en sus redes sociales un video en el que pidió ayuda a sus seguidores para encontrar trabajo.

En un tono motivador, el hermano de Raúl Araiza expresó que, aunque actualmente no tiene mánager, confía en el público que conoce su trayectoria y puede ayudarlo a difundir su mensaje.

Armando Araiza pide ayuda a sus seguidores para encontrar trabajo en redes

“Ya no tengo mánager, pero tengo lo más poderoso: al público. A ti, que me viste actuando desde niño y sabes lo que puedo hacer en pantalla. Hoy no espero el llamado de nadie. Hoy me lo doy yo. Soy Armando Araiza y estoy disponible para actuar”, dijo el actor.

Armando, quien lleva varios años de ausencia en televisión pero ha participado en telenovelas destacadas como “El maleficio”, “Quinceañera”, “Dulce desafío” y “Tres mujeres”, entre otras, pidió a sus seguidores que, si conocen a productores o directores, lo etiqueten para hacerles llegar su mensaje y ser considerado en nuevos proyectos.

“Hoy me representas tú. Si crees en mí… etiqueta a quien tiene que verme. Crecí actuando para ustedes. Hoy vuelvo a empezar, con ustedes. Si tú también crees que el talento no se jubila, ayúdame a hacer ruido”. Armando Araiza

Armando Araiza lleva más de 10 años alejado de las telenovelas. Su última participación fue en Abismo de pasión en 2012. Desde entonces, se ha mantenido lejos de las cámaras y del género que lo llevó a la fama.

Armando Araiza responde a críticas por pedir trabajo en redes

Aunque muchos internautas se mostraron empáticos y solidarios con la petición del actor, algunos usuarios lo criticaron por supuestamente verse “desesperado” al buscar trabajo públicamente.

Sin embargo, Armando Araiza no se quedó callado y respondió a los comentarios negativos, asegurando que le parece absurdo que alguien lo critique por pedir empleo de forma honesta.

En otro video expresó:

“Hay gente que dice: ‘¿Cómo dices que no tienes trabajo?, parece que te urge’. ¿Y qué? ¿Es un pecado o qué? Pena es robar y que te cachen. Yo soy una persona trabajadora, por eso me diversifico: hago podcast, soy comunicador, doy conferencias, mentorías y actúo.” Armando Araiza

“En cualquier gremio te puedes quedar sin trabajo. Y bien dicen por ahí: la puerta del éxito es muy ancha, todos cabemos en ella, sólo que es muy chaparra y hay que tener la humildad de agachar la cabeza, tocar puertas, autoemplearse y hacer que las cosas sucedan. ‘Ay, qué pena, ¿qué van a decir?’ ¡No sean absurdos!”, concluyó

¿Por qué se alejó Armando Araiza de las telenovelas?

Después de su participación en “Abismo de pasión” en 2012, Armando Araiza optó por alejarse de la televisión tradicional para explorar nuevas facetas dentro del medio artístico. A partir de entonces, enfocó su carrera en el cine, el teatro y la creación de contenido digital, tanto para entretenimiento como para publicidad.

En diversas entrevistas, el actor ha señalado que actualmente se desempeña principalmente detrás de cámaras a través de su productora, Araiza Films. Entre sus proyectos destacan la película Jaguar, que realizó en colaboración con su padre, Raúl Araiza, además de obras teatrales y producciones audiovisuales independientes.

