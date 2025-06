Villana de telenovelas desempleada suplica segunda oportunidad: “Vi un letrero de: ‘Se solicita lavatrastes’”

La actriz Elvira Monsell (64 años) pasa por momentos muy complicados, pues tiene poco más de 6 años sin trabajo en la televisión. Por esto, pide a los productores que la tomen en cuenta para algún proyecto. Platicamos con ella y nos contó:

“Debo dinero. Mientras no tenga proyecto no puedo pagar mis deudas. Hago castings como loca. No me preguntes por qué no me quedo. Y trabajo en las redes sociales. ¿Qué más puedo hacer?”.

Elvira Monsell es una actriz con 50 años de trayectoria, que hoy en día pide trabajo en redes. / Facebook: Elvira Monsell

¿Por qué no ha tenido llamados Elvira Monsell?

Sobre si le han dado alguna razón para no llamarla a un proyecto, Elvira Monsell aseguró: “Una hace un casting y solo le hablan a la persona que se quedó con el personaje. A todos los demás no les hablan. No les dan ninguna razón de nada. A menos que seas una persona muy famosa. Les hablan a sus representantes, que se encargan de avisar a quienes se quedaron”.

“Lo que se dice y, eso es porque me lo han confirmado los productores y gente que está a ese nivel, es que debes tener como mínimo 1 o 2 millones de seguidores. Según eso, es para los jóvenes, pero de hecho cuando te piden tus datos y les dices cuáles son tus redes para comprobar cuántos seguidores tienes, les dan trabajo a ellos (influencers) y no a los actores”.

“Es absolutamente injusta esa parte. Muchísima gente tiene miles de seguidores por subir fotos medio provocativas o en bikini o por escándalos. Eso no quiere decir que la gente quiera verlos actuar. Ahorita tengo más de 200 mil personas en todas mis redes”.

“Con 200 mil seguidores ya debería haber chamba, pero no hay nada. ¿Por qué? No sé. Nunca he sido una persona conflictiva. Hace tiempo problemas tuve, pero porque no nos pagaron lo de 2 meses de grabación a mis compañeros ni a mí. Soy una responsable, puntual, estudiada, buena compañera”.

Elvira Monsell es una actriz con más de 40 años de trayectoria, que hoy en día pide trabajo en redes. / Facebook: Elvira Monsell

¿Por qué no tiene trabajo Elvira Monsell?

“Estuve los primeros 32 años de mi carrera en Televisa. Durante 2 años ya no me llamaron y ya no tenía exclusividad. Me hablaron de Telemundo y luego, en 2002, me contactaron de Azteca para coprotagonizar. Claro que acepté, hasta que dejaron de producir”. Explica Elvira Monsell

“Cuando me quedé 2 años sin trabajo, vi un letrero que decía: ‘Se solicita lavatrastes’, pero ya habían contratado a alguien”

“Estoy sin proyecto desde hace 6 años y medio. Ha sido muy complicado. De jubilación, la ANDA (Asociación Nacional de Actores) me da 3 mil 500 pesos mensuales y así es para cualquiera. Y la ANDI (Asociación Nacional de Intérpretes) me da una ayuda solidaria que son mil pesos al mes. Con eso la voy librando, con 4 mil 500 al mes”.

Elvira Saltó a la fama en 1988 / Redes Sociales

¿De qué vive Elvira Monsell por la falta de trabajo como actriz?

“Vivo en una cabaña en Michoacán y no pago renta. Cuando voy a la Ciudad de México tengo donde llegar. En mis redes comencé a monetizar cuando comenté lo de los seguidores. Mucha gente hizo algo así como una fiesta de seguidores y se me incrementó la cantidad. Se me ocurrió agradecerles e hice lo de las anécdotas, novelas, detalles de mi infancia y cosas así”. Cuanta Elvira.

“Facebook me ofreció monetizar hace 9 meses y acepté. No creas que es la gran cosa. Son como 2 mil 500. Hubo una vez que llegué a ganar 5 mil, pero con eso me la campechaneo. O me llegan pagos de algunas regalías de la ANDI. Así vivo”.

Nunca pude ahorrar para este tipo de circunstancias: “Trabajo en un proyecto y me quedo después un año y medio sin chamba. Además, me tocó comprar un departamento cuando se vino la devaluación (1994), ya no podia pagarlo y lo perdí. Hay gente que nace con estrella y otros que nacimos estrellados”.

Sobre si intentó dar clases de actuación, dijo: “Lo intenté, pero una cosa es saber hacer algo y otra enseñarlo. Mi técnica es una base de las emociones, sentir lo que haces. ¿Cómo le enseñas a alguien a sentir? Yo nunca encontré la manera. Luego tomé un curso de dirección escénica para averiguar qué pasa del otro lado del escenario. No me he quedado con os brazos cruzados”

“Cuando me vine para acá (Michoacán), comencé a tejer ropa para perros, luego para bebés, para personas, una colcha matrimonial. Sin embargo, nada se vendió. Después, me prestaron dinero para poner una cabina de doblaje en la casa y así me mantuve durante la pandemia. Hace unos años hice un capítulo de Lo que callamos las mujeres, y solo de radio taxis fueron casi 6 mil pesos”.

En 2018 fue la última participación de Elvira Monsell / Rede Social

¿Cómo se encuentra hoy Elvira Monsell?

“Ahorita tengo un problema en mis ojos. No puedo caminar mucho en la calle, ni tomar peseros, lo que antes hacía sin problema, pero me tengo que mover y con el tráfico y las marchas, me costaba mil y pico de pesos. No me alcanza”.

Sobre si ha buscado participar en La rosa de Guadalupe o Como dice el dicho, nos dijo: “No puedes ir a tocar puertas. Antes llegabas con tu INE, podías entrar y entregarbas currículums y fotos. Ahora ya no. Si no tienes llamado o cita en la empresa, no te dejan entrar”.

“Muchisimos compañeros estamos en la misma situación. Es muy doloroso. Tienes que pedir prestado. Les digo: ‘No sé cuándo te pueda pagar. Confían en mí. Les digo: ‘No sé cuándo te pueda pagar. Cuando tenga proyecto te lo pago”

Les manda un mensaje a los productores: “Denme la oportunidad. Conozcan mi trabajo. Por algo tengo 50 años de carrera. Muchos de los productores con los que trabajé ya fallaron y muchos ya no están en las empresas. Carla Estrada ya no produce directamente”

“Hay 20 productores, pero no los conozco. Queremos la oportunidad de entrar. Cómo puedo contarte lo que he hecho si no nos dejan pasar de la puerta”, concluyó

Programas de TV con Elvira Monsell: su trayectoria

Debutó en teatro a los 15 años. Posteriormente, en 1977, hizo su primera novela: Humillados y ofendidos.

Ha trabajado en más de 18 telenovelas, como: Soledad, La gloria y el infierno,Amor en silencio, Rosalinda, Secretos del alma, Pobre diabla, La mujer de Judas, Por amar sin leyy Desaparecida, entre otras.

Estuvo en algunos unitarios y series, como: Mujer, casos de la vida real, A cada quién su santo, Lo que la gente cuenta, Lo que callamos las mujeres y Enemigo íntimo.

