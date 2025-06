Galilea Montijo estalla de celos por su novio Isaac Moreno: “Dios me lo mandó a mí” VIDEO

Galilea Montijo y su novio Isaac Moreno compartieron recientemente un anuncio en redes sociales por la llegada de un nuevo y pequeño integrante a su familia; se trata de un gatito que les acompañará, pues hace no mucho Gali compartió la noticia de que su hijo se mudaba a Acapulco con su papá, lo cual la dejó muy triste.

La relación entre Galilea e Isaac ha ido viento en popa desde que comenzaron, y es que la pareja que ya lleva dos años juntos en los que han mostrado que son el uno para el otro, tanto que hasta se ha planteado en tener hijos. Sin embargo, una propuesta de trabajo subida de tono para Isaac Moreno hizo estallar los celos de Galilea. ¿Por qué?

Galilea Montijo desata rumores de boda con Isaac Moreno / IG: @galileamontijo

¿Galilea Montijo se puso celosa por su novio Isaac Moreno?

Durante el programa de ‘Hoy’ del día 4 de junio, Galilea Montijo y sus compañeros presentaron un segmento en el que entrevistaron a integrantes del show ‘Solo para mujeres’, sobre su nuevo documental. De igual forma, ellos abordaron la posibilidad de traer de vuelta el show con nuevos elementos, hecho que los conductores recuperaron.

Galilea fue una de las primeras en considerar buena idea traer de vuelta ‘Solo para mujeres’, pues según ella, estaría bien que algunos de los integrantes originales volvieran junto a una nueva camada de bailarines. Se preguntó si habría un ‘plomero’, pero una de sus compañeras le señaló que ella era de las que menos lo necesita.

Pronto Raúl Araiza sugirió que de hecho deberían llamar a su novio Isaac Moreno, a formar parte del atrevido show, propuesta que el resto de conductores apoyó con la consigna: "¡Isaac adentro!”, pero Gali fue tajante y dijo que no. Tania Rincón aprovechó para preguntarle por sus celos, a lo que la integrante de ‘Netas divinas’ respondió: “No, no es de celos. Pero, eso Dios no se le da a todos. No, Dios me lo mandó a mí”.

Sin embargo, Raul y Paul Stanley insistieron advirtiendo que le llamarían para comunicarle la propuesta, mientras que Tania dijo que el viernes convencerían a Galilea durante su fiesta de cumpleaños con unas “aguas frescas”. No obstante, la conductora se mantuvo firme en su negativa aunque con humor: “No, ya sabes que me monto en... En Isaac”, señaló entre risas.

¿Cómo ha sido la relación de Galilea Montijo e Isaac Moreno?

Lo cierto es que la relación entre Galilea Montijo e Isaac Moreno es una de las más solidas del espectáculo mexicano hasta el momento, pues desde que comenzaron su romance, no han habido escándalos en su historia de amor.

La pareja se conoció en 2023, luego de que Galilea atravesara el divorcio del padre de su hijo. La conductora se dejó ver bastante afectada en un principio, pero desde mayo de ese año, todo comenzó a mejorar para ella, al grado de que Gali asegurara que no sabía que hubiera hecho si Isaac no llegaba a su vida.

Galilea Montijo e Isaac se conocieron gracias a un maquillista en común y pronto se filtraron fotos de los dos juntos, por lo que no temieron en hacer pública su relación, hecho que se mantiene hasta la fecha pues Galilea aprovecha cada oportunidad para presumir al modelo en sus redes sociales.

Recientemente la presentadora de ‘Hoy’ compartió tiempo con su novio y sus suegros, quienes vinieron a México para celebrar su aniversario de casados. Por otro lado, la pareja acaba de adoptar a un gatito blanco de 2 meses que les hará compañía; así lo presumieron en redes.

Galilea Montijo se derrite de amor: Pasea con su novio y sus nuevos suegros / Captura de pantalla de ig: galileamontijo

¿Galilea no quiere formalizar su relación con Isaac Moreno?

Pese a mostrarse muy contenta y enamorada, Galilea Montijo ya ha declarado que no tiene intenciones de casarse con su novio Isaac, no porque no lo ame, sino precisamente porque atravesó un divorcio de un matrimonio de 10 años hace no mucho, y de alguna forma prefiere enfocarse en el momento y disfrutar de su relación sin prisa ni presiones.

Lo que sí ha asegurado, es que está abierta a ser mamá de nuevo con Isaac Moreno, pues aunque ambos son padres individualmente, desean compartir la paternidad de un hijo en común, por lo que incluso han contemplado diferentes opciones.