Galilea Montijo se pone nerviosa cuando le preguntan sobre su ex Cuauhtémoc Blanco: VIDEO

Galilea Montijo, quien no oculta lo enamorada que está de su actual pareja, Isaac Moreno, aseguró en ‘Hoy’ que podía responder cualquier pregunta incómoda. Sin embargo, la conductora no se esperaba que sus compañeros la cuestionaran sobre su ex Cuauhtémoc Blanco y se puso nerviosa. ¿Qué dijo?

Galilea Montijo en Europa con Isaac Moreno / Instagram: @galileamontijo

Galilea Montijo se pone nerviosa cuando le preguntan por Cuauhtémoc Blanco

Durante la transmisión del programa ‘Hoy’ del 20 de mayo del 2025, Galilea Montijo y compañía discutieron acerca de cómo responder a preguntas incómodas, todo a raíz de un reciente encuentro de Irina Baeva con la prensa, quienes insisten en preguntarle sobre una expareja.

Galilea salió en defensa de la actriz y alegó que ya no tiene que responder nada sobre ese tema, pues es cosa del pasado y ya hasta tiene otro novio. Incluso señaló que ya mejor se debería reír cuando le preguntaran sobre ello y fiel a su humor remató: “Háblenme para más consejos”.

Fue entonces que sus compañeros pusieron a prueba la habilidad de Galilea para no perder el control con preguntas incómodas: "¿Tú qué nos puedes decir de la ‘cuauhtemiña’?”; la también modelo se quedó en blanco por unos segundos pero intentó remontar siguiendo el juego: “La cuauhtemiña se inventó en el año 1980 y algo”.

Los demás conductores intentaron acorralarla cuestionando la fecha exacta, pues para ese momento Cuauhtémoc aún sería un niño, pero Gali aprovechó que una de sus compañeras dijo que seguro desde chiquito ya hacía su icónica señal, dándole un giro cómico y de doble sentido: “de que se la hacía, se la hacía”.

¿Cómo fue la relación de Galilea Montijo con Cuauhtémoc Blanco?

El romance entre Galilea Montijo y Cuauhtémoc Blanco es probablemente un de los más recordados de la conductora y también de los más mediáticos de principios de los años 2000.

La pareja comenzó su relación durante los primeros años del nuevo milenio, cuando el exfutbolista era una de las grandes promesas de la selección nacional y Galilea se habría paso en el espectáculo.

Fue durante su paso por el reality show ‘Big brother VIP’ en 2003 que la concutora de ‘Hoy’ hizo pública relación al declarar que extrañaba al Cuauh. Galilea ganó el programa y al salir el futbolista ya la esperaba con todo y anillo.

Pese a que la pareja llegó incluso a comprometerse, en 2005 terminaron su relación sin más. En su momento no dieron explicaciones, pero varios años después Galilea Montijo confesaría en ‘Netas divinas’ que Cuauhtémoc era como “Brad Pitt, ojo alegre”.

Galilea ha asegurado que estuvo muy enamorada del también político, pues se identificaba mucho ya que ambos venían desde “abajo” y trabajaron bastante por construir su carrera. También admitió no arrepentirse de nada ni guardar ningún tipo de rencor.

Galilea Montijo y Cuauhtémoc Blanco estuvieron juntos a principios de los 2000 / Fotografía: Iván Stephens

Galilea Montijo disfruta de su relación con Isaac Moreno

Luego de la ruptura de su matrimonio de 10 años con el deportista Fernando Reina, Galilea Montijo comenzó una relación con el modelo español Isaac Moreno.

Su romance se dio gracias a un maquillista en común hace dos años en mayo del 2023. Desde entonces la pareja no ha temido en mostrarse abierta a compartir en redes muchos de sus momentos juntos, como sucedió durante la reciente celebración por el aniversario de bodas de los padres de Isaac.

Galilea, quien ya tiene un hijo fruto de su anterior matrimonio, ha expresado que le gustaría tener hijos con Moreno, pues realmente siente una conexión especial. Sin embargo, descarta casarse con él, al menos por ahora, ya que su intención es disfrutar al máximo su relación sin ese tipo de presiones.