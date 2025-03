Galilea Montijo revela por qué no quiere casarse con su novio Isaac Moreno tras su divorcio

Galilea Montijo ha sido siempre abierta respecto a su vida personal, y esta vez no fue la excepción al hablar sobre su relación con el modelo español Isaac Moreno. A raíz de los rumores que han surgido sobre un posible compromiso y de un embarazo, la conductora del programa Hoy decidió aclarar cuáles son sus planes a futuro con su pareja y si existe la posibilidad de volver a casarse tras su divorcio.

¿Galilea Montijo se casa con Isaac Moreno?

En medio de las especulaciones sobre una próxima boda, Galilea Montijo rompió el silencio en una entrevista a Hola, en la cual confesó que, aunque disfruta plenamente de su noviazgo con Isaac Moreno, el matrimonio no está en sus planes por el momento.

“Ay, no. Estate quieta. Estoy saliendo de una, que, no, no. Yo siempre he dicho que la verdad es que yo no pensé en encontrar a alguien tan rápido, pero la vida es así, Dios es así. Me ama muchísimo Dios. Demasiado, diría yo, y me voy día con día. Así estamos él y yo. Así estamos él y yo. Después de un divorcio, los dos estamos tranquilitos. Así estamos bien”, expresó la presentadora.

Galilea dejó claro que, luego de haber pasado por un matrimonio de más de 10 años y un reciente divorcio, lo último que desea es apresurarse a dar otro gran paso en su vida amorosa. Actualmente, prefiere disfrutar su relación con calma y sin presiones.

Galilea Montijo con su novio Isaac Moreno en Tailandia. / Facebook: Galilea Montijo

Galilea Montijo disfruta cada momento con Isaac Moreno

La conductora también aprovechó para expresar lo feliz que se encuentra en esta etapa de su vida sentimental, destacando que tanto ella como Isaac Moreno están disfrutando el presente sin preocuparse por el futuro.

“Todo bien, vamos bien. Estamos muy contentos, disfrutando de la vida, de los carnavales, del amor”, afirmó Montijo, dejando claro que no tiene prisa por volver a casarse.

Luego de ser vista disfrutando del Carnaval de Mazatlán,donde Gali sufrió una caída que quedó en risas, la presentadora del programa Hoy dejó en claro que, aunque no cierra por completo la puerta a un futuro matrimonio, por ahora lo único que desea es vivir plenamente su relación sin presiones ni expectativas.

De esta manera, Galilea Montijo muestra una vez más que, después de un divorcio, es posible encontrar el amor nuevamente, pero sin la necesidad de formalizar todo con un anillo, al menos por ahora.

Galilea Montijo desata rumores de boda con Isaac Moreno / IG: @galileamontijo

Galilea Montijo no quiere boda, pero le dice sí a la maternidad

Actualmente, la conductora mantiene una relación con el modelo español Isaac Moreno, con quien comenzó a salir en mayo de 2023, el mismo año en el que anunció su divorcio de Fernando Reina en el programa Hoy. La actriz está tan enamorada que ha confesado que le gustaría volver a ser madre junto a Isaac. También ha dicho que ha pensado en distintas opciones para lograr ser madre junto a su novio.

