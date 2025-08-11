Galilea Montijo habla sin tapujos sobre su incontinencia urinaria y cómo la logró controlar

Galilea Montijo, una de las conductoras más queridas y reconocidas de la televisión mexicana, habló sin miedo sobre un tema que pocas famosas se atreven a tocar: la incontinencia urinaria. En una reciente emisión de “Netas divinas”, la tapatía sorprendió al público con su sinceridad al contar cómo ha enfrentado esta condición, que se sumó a los efectos de la menopausia precoz que padece desde hace algunos años.

¿Qué dijo Galilea Montijo sobre la incontinencia urinaria que sufrió?

Durante el programa de Unicable, Galilea compartió con sus compañeras y la audiencia que la incontinencia urinaria fue uno de los retos más difíciles a los que se ha enfrentado. “Ya no controlaba, era horrible o estornudaba y salía... a mí me llegó temprano la menopausia, todo me llegó temprano”, confesó la conductora sin tapujos.

Además, explicó que, debido a esta condición, en ocasiones sentía que perdía el control total de su cuerpo, una experiencia que no dudó en calificar como “horrible”. Galilea también mencionó que su parto fue por cesárea, pero que aun así, la incontinencia se manifestó en ella prematuramente, algo que la tomó por sorpresa.

Galilea Montijo / Redes sociales/Captura de pantalla

¿Cuál es el tratamiento que Galilea Montijo recomendó para la incontinencia urinaria?

Durante la charla, Galilea Montijo aconsejó a la actriz Cynthia Klitbo, invitada al programa, sobre un procedimiento que ella misma se hizo y que, según su testimonio, le cambió la vida: la radiofrecuencia que aseguró ayuda a la elasticidad y por ende le funcionó para este incómodo padecimiento que le afectaba incluso al momento de reirse o estornudar.

“La radiofrecuencia te ayuda de verdad para la incontinencia. Llegaba un momento que ya no controlabas, es horrible… Es un maquinón, no sientes porque te duermen. Ya te levantas y haces ‘OK’. Es como un dildo, como el ultrasonido”, explicó Galilea.

“De haber sabido, dejo de sufrir”, confesó entre risas Consuelo Duval sobre este consejo.

La recomendación causó sorpresa entre sus compañeras, quienes admitieron desconocer esta opción médica para tratar la incontinencia.

Cabe señalar que la radiofrecuencia es un tratamiento médico que utiliza energía electromagnética para generar calor controlado en los tejidos del cuerpo, lo que estimula la producción de colágeno y mejora la firmeza y elasticidad de la zona tratada.

Galilea Montijo deslumbra en la gala de estreno de “La casa de los famosos 2025" con un look que impone moda / Instagram: @galileamontijo

¿Qué es la incontinencia urinaria y cuáles son sus causas principales?

La incontinencia urinaria que afectó a Galilea Montijo es la pérdida involuntaria del control de la vejiga, lo que provoca escapes de orina inesperados. Esta condición afecta a muchas personas, sobre todo mujeres, y puede ser causada por diversos factores como la edad, el embarazo, el parto (ya sea natural o cesárea), cambios hormonales como la menopausia, e incluso algunos medicamentos.

Aunque es un tema delicado y a veces tabú, existen tratamientos efectivos como el que Galilea Montijo recomendó, que ayudan a mejorar significativamente la calidad de vida de quienes la padecen.

Galilea Montijo, con su franqueza y valentía, no solo comparte los retos de su vida personal, sino que también visibiliza un problema de salud que afecta a muchas mujeres. Su testimonio puede servir de inspiración para quienes aún no buscan ayuda por vergüenza o desconocimiento.

