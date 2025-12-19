¿Programa Hoy se despide? Video en redes desata teorías y alarma a fans: “muchas gracias”

La tarde de este 18 de diciembre, el programa Hoy se colocó entre las principales tendencias en redes sociales luego de publicar un video que, para muchos, sonó a despedida. El mensaje, compartido en su cuenta oficial de Instagram ante más de 2.9 millones de seguidores, provocó confusión, teorías y hasta angustia entre los fans del matutino, quienes se preguntaron si el icónico programa presuntamente saldría del aire. ¡Pero todo fue un malentendido!

Las imágenes mostraron a toda la producción reunida, vestida con sudaderas negras y con un tono que, al menos en un primer vistazo, parecía solemne. ¿Es el adiós definitivo?

¿El programa Hoy se despide? El video de despedida en Instagram alarma a los fans

El revuelo comenzó cuando en la cuenta oficial de Instagram del programa Hoy apareció un video acompañado del mensaje:

“¡Gracias por hacernos los favoritos de las mañanas! Porque #HoyLoHacesTú”. Instagram del programa Hoy

La publicación fue interpretada por muchos como una despedida definitiva del aire, especialmente por el tono emotivo del clip. En cuestión de minutos, las redes se llenaron de preguntas como:



“¿cancelaron Hoy?”

“¿se acaba el programa?”

“¿por qué se despiden así?”.

¿Qué decía el video del programa Hoy en Instagram y por qué generó rumores de cancelación?

En el video aparecen conductores y parte del equipo de producción del programa Hoy, todos usando sudaderas negras, lo que reforzó la sensación de despedida. Una de las conductoras toma la palabra y dice: “Gracias a todos los que nos acompañaron este 2025”.

Acto seguido, Galilea Montijo se dirige al público con un mensaje emotivo que no pasó desapercibido:

“De todo corazón muchísimas gracias ¡los amamos!”. Galilea Montijo

Programa Hoy

Las palabras, aunque sinceras, avivaron la teoría de que el programa Hoy estaba diciendo adiós de manera presuntamente de manera definitiva. Sin embargo, la clave llegó al final del video, cuando Andrea Rodríguez, productora del matutino, aclaró el panorama con una frase que cambió el sentido de todo:

Andrea Rodríguez “Y además aquí queremos presentarles que seguimos siendo la misma producción este 2026, ahí nos vemos”.

Ese mensaje dejó claro que no se trata de una cancelación, sino de una despedida temporal al año 2025, confirmando que ¡el programa regresará en 2026 con el mismo equipo!

