Conductores de ‘Hoy’, al borde de las lágrimas, anuncian la muerte de querido actor: “Maravilloso ser humano”

La televisión mexicana está de luto. Recientemente, los conductores de ‘Hoy’, entre lágrimas y aplausos, se despidieron de un querido actor fallecido hace poco. Además de lamentar el hecho, los presentadores recordaron cuando la celebridad estuvo en el programa. Esto fue lo que dijeron.

¿A qué actor despidieron tras su muerte en el programa ‘Hoy’?

Se trata de Eduardo Manzano, quien murió la semana pasada. Durante la transmisión del pasado 8 de diciembre, los conductores del programa hicieron una breve pausa en la programación para recordarlo con cariño.

La primera en hablar fue Galilea Montijo. Al borde de las lágrimas, se dejó ver muy dolida por la noticia y aseguró que el actor era un “maravilloso ser humano”.

“El viernes nos enteramos de la muerte del señor Eduardo Manzano, queridísimo actor y comediante, maravilloso ser humano. Familiares y amigos se reunieron para despedirlo. Descanse en paz” Galilea Montijo

El resto de los conductores también se mostraron sumamente conmocionados y recordaron un poco de su paso por ‘Una familia de diez, serie de televisión en la que trabajaba con el actor Jorge Ortiz de Pinedo.

“Un hombre que marcó muchas generaciones con su comedia, una comedia muy blanca, muy alegre, un caballero hermoso… Jorge Ortiz de Pinedo lo apoyó hasta el final, cuando venían escenas en Una Familia de Diez, él las adaptaba, si no podía viajar a Acapulco, buscaba un espacio y grababa reacciones de él, eso fue muy bello”, expresaron.

¿Cómo fue la entrevista del actor Eduardo Manzano en ‘Hoy’?

Tras despedir a Eduardo Manzano, los presentadores de ‘Hoy’ recordaron que, en 2019, el actor se presentó en ‘Hoy’. Durante el encuentro, le regalaron un reconocimiento por su vasta trayectoria artística.

En aquel entonces, Eduardo expresó su agradecimiento y contó que el personaje que más disfrutó hacer fue el de ‘Gordolfo Gelatino’. Jorge Ortiz de Pinedo, quien también estaba presente, elogió sus décadas de trabajo y expresó sentirse afortunado de trabajar con él.

“68 años (de trayectoria artística). Es toda una vida. Alternar con este señor es una clase diaria de buen humor, profesionalismo y de ingenio porque siempre está así… es un genio”, dijo entre risas.

Al final de la semblanza, los conductores afirmaron que la muerte del también comediante deja una huella imborrable en la industria del entretenimiento y le desearon todo lo mejor a la familia en estos momentos tan dolorosos.

¿De qué murió Eduardo Manzano?

El pasado viernes 5 de diciembre, se confirmó la muerte de Eduardo Manzano. A través de redes sociales, su hijo, Lalo Manzano, indicó que su papá había fallecido durante la noche del jueves 4 de diciembre.

Sobre la causa, Lalo señaló en entrevista para TVNotas que el comediante falleció en el hospital, a causa de un paro respiratorio. Afirmó que fue pacífico.

“Se nos adelantó, es la ley de la vida, no fue nada caótico, bendito Dios, fue un paro respiratorio, la muerte del rey, se fue dormido, en un hospital resguardado por médicos”, manifestó.

Por otra parte, la viuda del cómico, Susana López, también contó para TVNotas que la salud de su esposo se había complicado en el último año. Relató que, durante su último día de vida, los doctores hicieron todo para salvarlo. No obstante, su estado era crítico.

“Entró en un cuadro en que se le empezó a inflamar el estómago, a trasudar, y llamé a la ambulancia de la Asociación Nacional de Actores. Llegamos al hospital y luego, luego lo atendieron. Empezaron a hacer todo tipo de estudios y llegaron a la conclusión de que ya no había nada más que hacer. Solo darle algo para que no sufriera, porque se le complicó todo”, apuntó.

