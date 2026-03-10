Willie Colón: Así fue el funeral del trombonista en la Catedral de San Patricio; ¡tocaron “La murga”!

La música latina vivió uno de sus momentos más emotivos tras la despedida del trombonista y cantante Willie Colón, conocido como “El malo del Bronx”. A casi dos semanas de que se confirmara su fallecimiento, familiares, amigos y seguidores del artista se reunieron para darle el último adiós en una serie de ceremonias realizadas en Nueva York.

Te puede interesar: Willie Colón: José Aguirre, integrante de Grupo Niche, lamenta la muerte del “Más grande de la salsa”

¿Cómo fue el funeral de Willie Colón en Nueva York?

El funeral del cantante Willie Colón se llevó a cabo en distintos momentos. Primero se realizó una velación en el recinto funerario McMahon Lyon & Hartnett, donde familiares y seguidores pudieron acudir a presentar sus respetos. Posteriormente, se celebró una misa de cuerpo presente en la Catedral de San Patricio, uno de los templos más conocidos de Nueva York.

En el lugar se congregaron numerosos seguidores del artista. De acuerdo con los reportes difundidos en redes sociales, la ceremonia religiosa reunió a personas que llegaron con flores, fotografías y prendas alusivas al cantante.

Después de la misa, el féretro fue trasladado fuera del templo. Fue en ese momento cuando se registró una de las escenas que más se han difundido en internet: decenas de trombonistas esperaban a las afueras de la catedral para despedir al músico interpretando “La murga”, una de las canciones más representativas de su carrera.

En los videos compartidos en redes sociales se observa a los músicos tocar al mismo tiempo mientras el féretro salía de la iglesia. La escena fue acompañada por los aplausos y la presencia de centenares de personas que permanecían afuera del recinto.

Te puede interesar: Willie Colón da detalles de su recuperación

Willie Colón / Captura de pantalla

¿Por qué tocaron “La murga” con trombones durante su despedida?

El momento musical en las afueras de la Catedral de San Patricio durante el funeral de Willie Colón se convirtió en uno de los instantes más comentados del funeral. Los trombonistas comenzaron a interpretar “La murga” cuando el ataúd salió del templo, generando una escena que fue grabada por asistentes y posteriormente compartida en redes sociales.

La canción forma parte del repertorio más conocido del artista y ha sido interpretada por distintas generaciones de seguidores de la salsa. En las imágenes que circularon en internet se observa cómo los músicos ejecutan la pieza al unísono mientras el féretro es trasladado.

Mientras sonaban los trombones, decenas de personas se acercaron al paso del ataúd. Algunos asistentes extendieron las manos para tocar el féretro al momento en que salía de la iglesia, en un gesto con el que buscaban despedirse del cantante.

Las grabaciones también muestran a fanáticos reunidos a lo largo de la salida del templo, muchos de ellos registrando el momento con sus teléfonos móviles. Los videos se difundieron ampliamente y mostraron la escena en la que la música acompañó el último adiós del intérprete.

Te puede interesar: Willie Colón confiesa que no está bien de salud tras el accidente que sufrió

Muere Willie Colón: así se despide una etapa clave de la salsa en Nueva York. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijeron familiares y personas cercanas durante la despedida a Willie Colón?

Además de la presencia de seguidores, personas cercanas a Willie Colón también compartieron recuerdos sobre su trayectoria y su relación personal con él. Entre ellos se encuentra Pietro Carlos, quien fue mánager del artista durante más de dos décadas.

En declaraciones recogidas por la cadena Telemundo durante la velación, recordó su relación profesional y personal con el cantante.

“Fue espectacular, yo como manager 23 años, una amistad de 36 años, fue ‘El malo del Bronx’ toda la vida pero fue ‘El bueno del mundo’, un gran padre, un gran esposo” Pietro Carlos

Durante la misma conversación también destacó la influencia del músico en la historia de la salsa. “Mientras un trombón suene el mundo se va a acordar de Willie Colón”, dijo.

Las ceremonias de despedida incluyeron la posibilidad de que seguidores acudieran a la funeraria para despedirse del cantante. La familia informó previamente los horarios y detalles para permitir el acceso del público.

Durante esas horas, decenas de admiradores formaron largas filas para ingresar al recinto. Algunos acudieron con flores, fotografías o prendas con la imagen del músico. Otros llevaron camisetas relacionadas con su trayectoria.

Las imágenes que circularon posteriormente mostraron el exterior del lugar con personas esperando para ingresar y presentar sus respetos. Este momento formó parte de la despedida pública que se organizó después de la ceremonia privada para familiares y amigos.

Te puede interesar: Fallece el padre de la salsa Jhonny Pacheco