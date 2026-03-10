Programa Cuéntamelo, ya! de luto: Interrumpen transmisión EN VIVO para anunciar inesperada muerte: “Falleció”

El mundo del espectáculo y la cultura volvió a vestirse de luto. El programa de televisión Cuéntamelo, ya!, uno de los espacios de entretenimiento más populares de la televisión mexicana, sorprendió a sus seguidores al informar sobre la muerte de un reconocido artista mexicano.

La noticia fue compartida en redes sociales y rápidamente se volvió viral. Fans del programa y amantes del arte reaccionaron con tristeza al enterarse.

Muere / Redes sociales

¿Quién murió y cómo anunció “Cuéntamelo, ya!” la inesperada muerte?

El programa de espectáculos “Cuéntamelo, ya!” generó un fuerte impacto entre sus seguidores al publicar un mensaje donde despedían al reconocido artista mexicano Pedro Friedeberg, una figura clave dentro del surrealismo mexicano.

La cuenta oficial del programa en Instagram, donde acumulan más de 685 mil seguidores, compartió una fotografía del creador acompañada por un mensaje contundente que rápidamente se viralizó entre usuarios, medios y páginas de arte.

El equipo liderado por Cynthia Urías escribió en la publicación:

“Falleció Pedro Friedeberg, artista mexicano creador de la ‘Silla Mano’” Programa Cuéntamelo, ya!

Ese breve texto fue suficiente para inundar la publicación de comentarios de despedida, mensajes de cariño y expresiones de sorpresa ante la noticia pues muchos usuarios no sabían que el artistas había fallecido.

¿Qué reveló la familia de Pedro Friedeberg tras confirmar la muerte del artista mexicano?

La noticia de la muerte de Pedro Friedeberg se confirmó durante la mañana del 5 de marzo, cuando la familia del artista difundió un comunicado para informar su partida. Con palabras llenas de sensibilidad, sus familiares señalaron:

“La familia del maestro Pedro Friedeberg informa con profundo pesar del sensible fallecimiento del maestro esta mañana en San Miguel de Allende”.

En el mismo comunicado destacaron que sus últimos momentos fueron tranquilos y rodeado de amor:

“Murió rodeado de su familia, con mucho amor y en paz”. Pedro Friedeberg

Comunicado muerte de Pedro Friedeberg / Redes sociales

¿De qué murió Pedro Friedeberg, artista mexicano y creador de la “Silla mano”?

Hasta el momento, la familia de Pedro Friedeberg no ha revelado la causa específica de su muerte. El comunicado original únicamente precisó que el artista murió a los 90 años en su casa en San Miguel de Allende, Guanajuato.

Sin información oficial adicional, algunos internautas especularon que la causa podría estar relacionada con complicaciones propias de la edad. Sin embargo, nada de esto ha sido confirmado.

En redes sociales comenzaron a circular mensajes de despedida donde sus seguidores recordaron su ingenio, su creatividad y su peculiar sentido del humor:

“Su obra vivirá por siempre. Descansa en paz, Maestro Pedro”.

“Me imagino que le harán un homenaje a Pedro. Estaremos pendientes”.

“Una mente infinita y brillante”.

Muere Pedro Friedeberg, famoso pintor y artista mexicano, a los 90 años; ¿cuál fue su legado artístico? / Redes sociales y canva

¿Quién fue Pedro Friedeberg y por qué es considerado un pilar del arte surrealista en México?

Nacido en 1936, Pedro Friedeberg desarrolló una trayectoria que lo llevó a convertirse en una de las figuras más singulares y reconocidas del arte mexicano contemporáneo. Su estilo, completamente inconfundible, combinó el surrealismo, la arquitectura fantástica, el simbolismo y una marcada obsesión por la geometría y los patrones.

Entre su obra, la pieza más famosa, y la que se volvió parte del imaginario colectivo, es la “Silla mano”, una escultura funcional que mezcla diseño, humor y surrealismo. Esta pieza llegó a exhibirse en museos y galerías de talla internacional, consolidando su figura en la escena artística mundial.

Friedeberg participó en incontables exposiciones tanto en México como en el extranjero, dejando huella en museos, galerías y espacios culturales. Su visión estética lo convirtió en un creador que rompió esquemas y que nunca encajó en moldes tradicionales.