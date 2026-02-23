Ximena Córdoba y Bárbara Islas, ¡de amigas a rivales! No se soportaban en ‘Cuéntamelo Ya!’: “No sé qué pasó”

En enero pasado se anunciaron cambios en las conductoras del programa Cuéntamelo ya! Se quedaron al frente Cynthia Urias, Carmen Muñoz, Luciana Sismodi, Ximena Córdoba y Carlos Arenas como titulares de la emisión. Todo esto debido a la salida a finales de 2025 de Odalys Ramírez, quien estuvo al frente por más de 8 años.

Una de las consentidas de la emisión que quedó fuera del panel de conductores fue Bárbara Islas, quien seguirá su camino como actriz. Hablamos con una persona de la producción y nos dijo:

“Ella no quería dejar la emisión, pero los ejecutivos prefieren tenerla como actriz que como conductora. Puede dar más de ese lado y lo ha demostrado. A ella le dolió la salida, pero entendió la razón y además, es lo que ella busca: lograr el protagónico dentro de la empresa. Aunque, para otras, pues eso fue bueno”. Fuente a TVNotas

¿Qué pasó entre Ximena Córdoba y Bárbara Islas en ‘Cuéntamelo Ya!’?

Y es que según nos reveló, hubo alguien que se puso contenta con su salida: “Realmente no sé qué pasó, pero con el paso del tiempo la relación de amistad o compañerismo, llámalo como quieras, entre Ximena y Bárbara se fue diluyendo. Nunca hubo un problema grande entre ellas, pero ya de los últimos meses del año pasado hasta que se fue Barby, era evidente que ya no se tragaban. De hecho, cuando se les pedía que hicieran algo juntas para el programa, ya fuera para redes o grabado, se sentía la tensión entre ellas. Decíamos: ‘Corte’ y cada una se iba por su lado”.

“Te digo que no hubo algo que dijéramos: ‘Por eso no se llevan’. La realidad es que Ximena es un tanto especial. No le gusta mucho convivir con las personas. Eso sí, súper profesional y siempre cumple, pero entre cortes se aísla o solo platica con Carmen o Carlos, con las demás no. Cuando anunciaron quiénes sí y quiénes no se quedaban, pues fue muy evidente que Ximena sí estuvo contenta con los cambios, mientras que los demás preguntaban y estuvieron al pendiente de Barby, de cómo se sentía y cómo estaban las cosas”. Fuente a TVNotas

Finalmente, nos comparte que Ximena está logrando notoriedad y eso la está empoderando frente a las demás: “Cynthia y Carmen están más allá de esto. Ellas ya tienen su carrera hecha y derecha. No les interesa destacar más que las otras. La verdad es que las 2 son increíbles. Vienen a hacer su chamba y punto. Carlos, como único hombre, se lleva bien con todas. Luciana (Sismodi) también trata de llevarse bien con todas. Como la nueva, quiere aprender y está dispuesta a darlo todo”.

“Ximena no convive mucho. Durante el programa, en los cortes, está en su celular y haciendo videos. De hecho, ya hasta nos dimos cuenta de que eliminó a Bárbara de sus redes, a Luciana tampoco la sigue. Cuando hacía videos con Barby hasta la etiquetaba y toda la cosa. Ahora ya hasta eliminada está. Es especial, no es mala onda, pero sí es especial. Nunca fueron las mejores amigas, pero se llevaban bien. Ahora ni se saludan si se encuentran en los pasillos de la televisora”, concluyó.

¿Quién es Bárbara Islas?

Egresada del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, inició su carrera con pequeñas participaciones en novelas como Una familia con suerte, Amores verdaderos y Como dice el dicho .

y . En 2016 debutó como conductora en programas como Doble sentido y con cápsulas en el matutino Hoy .

y con cápsulas en el matutino . En 2018 entró al programa Cuéntamelo ya! , donde estuvo por casi 8 años.

En novelas, siguió su camino en proyectos como Soltero con hijas y Fuego ardiente. Además, fue la villana en las novelas: Contigo si y Regalo de amor.

¿Quién es Ximena Córdoba?

Nacida en Colombia, inició en el reality Protagonista de telenovela , en su país, en 2002, donde ganó. Gracias a esto, debutó en las novelas con Francisco el matemático .

, en su país, en 2002, donde ganó. Gracias a esto, debutó en las novelas con . Llegó a nuestro país en 2017, para el proyecto En tierras salvajes , tras su paso por la cadena Univision, como conductora.

En 2018 debutó como conductora en el programa +Noche y en 2021 entró a Cuéntamelo ya!

y en 2021 entró a También participó en el reality show Las estrellas bailan en Hoy, en la primera temporada. Se ha convertido en una de las conductoras habituales de programas y eventos especiales.

