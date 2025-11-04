Bárbara Islas es encarada por reportero que amenaza con exhibir su pasado ¡le tiró el celular en vivo! VIDEO

La polémica se encendió luego de que un supuesto reportero de espectáculos encarara a la conductora Bárbara Islas en los pasillos de un conocido foro de televisión. El momento grabado se hizo viral y corre en las redes sociales, pero ¿qué fue lo que pasó? ¡Tenemos todos los detalles!

¿Qué pasó entre Bárbara Islas y el reportero que la encaró?

El video del incómodo momento entre Bárbara Islas y el reportero se ha vuelto conocido en redes por generar polémica con sus grabaciones virales. En el clip, el creador de contenido se acerca a la conductora con tono confrontativo, mientras ella intenta mantener la calma. Sin embargo, la conversación rápidamente se sale de control, al punto que muchos internautas creyeron que estaban presenciando una auténtica pelea entre un reportero y una famosa.

“No te andes con pen...jadas y no te hagas la muy nice”. Reportero

Bárbara Islas vs periodista

En ese instante, la conductora intenta retirarse, visiblemente incómoda. Según se observa en el video, ella explica que la entrevista no estaba pactada, pero el joven insiste en seguir grabando mientras le recuerda que “sabe su pasado”. El ambiente se vuelve cada vez más tenso hasta que Bárbara regresa acompañada de un hombre, aparentemente para pedirle al reportero que la deje en paz.

El intercambio se eleva cuando el acompañante de Bárbara interviene directamente, empujando el teléfono del supuesto reportero y haciéndolo caer al suelo. Las imágenes muestran al influencer sorprendido y a la conductora intentando mediar, aunque la situación ya había escalado demasiado.

Bárbara Islas vs periodista

¿Quién es el reportero que amenazó a Bárbara Islas y por qué lo hizo?

El protagonista del video con Bárbara Islas es @memelovski_, un creador de contenido que se ha hecho popular en redes sociales por sus publicaciones cargadas de humor y sátira.

En la descripción del video, el influencer escribió: “Mi primera chamba. @cuentameloyaof @barbaraislas @genaro.samaniego1”, lo que dejó entrever que se trataba de una especie de sketch.

Aunque muchos entendieron que se trataba de una actuación, otros se mostraron confundidos por la intensidad del momento y la reacción de Bárbara, lo que alimentó aún más el morbo y la especulación.



Así se vivió el bochornoso momento que termino siendo una broma: