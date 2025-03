Bárbara Islas revela que sufrió acoso ¿de Gala Montes?: “Mi mamá estaba supermal”

El conflicto entre Bárbara Islas y Gala Montes sigue sin cesar. Ambas actrices han estado envueltas en la polémica desde que la exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ destapó su supuesto romance y la actriz lo negó.

En esta ocasión, Bárbara Islas se sinceró y dio a conocer más detalles de la polémica con Gala Montes. Sin embargo, una de las revelaciones que llamaron totalmente la atención fue que destapó que fue víctima de acoso.

¿Qué dijo Bárbara Islas del acoso que vivió?

En la más reciente entrevista con Yordi Rosado, Bárbara Islas dio a conocer que no admitió su romance con Gala Montes para “no colgarse del movimiento LGBTIQ”. No obstante, remarcó que este no ha sido el único suceso desagradable que ha sufrido en su carrera.

En medio de la plática, la integrante del elenco ‘Mi marido tiene familia’ reveló que fue víctima de acoso por parte de un fan. Esta situación puso en peligro a sus seres queridos.

La famosa reveló que un sujeto comenzó a llevarle obsequios a su trabajo. Sin embargo, todo se tornó alarmante cuando creyó que Bárbara sentía algo por él, indagó más de su vida y la visitó en su hogar. Calificó este momento como “horrible”.

“Empezó porque él siempre estaba afuera de la XEW, en Telehit, pero pasaron muchos años de eso. Luego fui a Televisa San Ángel y siguió, me escribía muchas cosas. Era de estos fans que saben demasiado de ti, a mí me gusta ‘The Beatles’, ‘Queen’ y me llevaba discos, pizza y muy generoso”, dijo Bárbara.

“Empezó un momento en el que se puso muy incómodo porque él estaba duro y dale: ‘Es que yo sé que te gusto porque me dijiste querido, un día me tocaste el brazo’. Me daba besos en el cachete, me seguía a donde fuera, pero cuando me volví loca fue cuando yo estaba en mi casa en México y me habla el poli de mi casa y me dice:’No quiero que te espantes, pero hay acá un chavo que dice que te viene a ver y trae flores y pizza, me enseña fotos contigo’. Me dio un paro cardiaco, fue horrible”. Bárbara Islas

Bárbara Islas teme por su seguridad debido al acoso de su fan

Luego Islas describió que entró en desesperación porque dicho sujeto se enteró de la ubicación de la casa en la que vive su familia en Puebla y los visitó con diversos regalos. Esto para convencer a Bárbara de que tuvieran una relación. Después, ‘acosó’ a más de sus familiares.

“Mi mamá estaba supermal y no sé cómo este hombre llegó a mi casa de Puebla. Yo, estando en México y mi mamá en su cama, me dice: ‘Quiero que estés tranquila, tu fan está frente de mí y quiere que le hagas caso, trajo un buen de regalos, un balón del América, discos’. Un 10 de mayo me dice mi mamá que le gritó, pero, imagínate, empezó con mi mamá, con mis hermanas, a escribirle a mis primos”. Bárbara Islas

En ese momento, la actriz manifestó que no volvió a saber nada de él, hasta hace un mes. Bárbara confesó que este hombre contactó a su hermana nuevamente y teme por su seguridad.

“Hace un mes le llegó un mensaje a mi hermana que decía: ‘Te di tu tiempo porque le di el duelo a tu mamá, pero si estás soltera es momento que empecemos a andar’. Reapareció después de dos años”. Bárbara Islas

Al momento, se desconoce si Bárbara Islas procederá legalmente en contra de esta persona. Sin embargo, la polémica con Gala Montes continúa. Ya le contestó en redes y la llamó “mustia”.



