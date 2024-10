Gala Montes lanza nuevo tema “El Patrón” ¿indirecta a Bárbara Islas?

El drama continúa entre Gala Montes y Bárbara Islas. La cantante ha lanzado un nuevo tema musical que ha desatado todo tipo de especulaciones.

Gala Montes ha vuelto a ser el centro de atención con el estreno de su nuevo sencillo, ‘El Patrón’. Publicada el 8 de octubre en su canal de YouTube, la canción ha generado gran expectativa debido a su letra, que muchos interpretan como una respuesta a la polémica con Bárbara Islas. A pesar de que el video musical muestra a Gala en un ambiente dentro de su casa pasando por su habitación, la cocina y un cuarto de tiliches, es la letra la que ha acaparado los titulares.

¿Qué pasó entre Gala Montes y Bárbara Islas?

Fue antes de su ingreso al reality de La casa de los famosos México que Gala Montes declaró públicamente que mantenía una relación sentimental con Bárbara Islas. Por su parte la presentadora de Cuéntamelo ya! desmintió rotundamente las afirmaciones de Gala, generando una gran polémica en las redes sociales. Gala fue acusada de “sacar del clóset” a Bárbara, lo cual generó un intenso debate sobre el consentimiento y la privacidad en las relaciones.

Gala defendió su postura argumentando que había tenido la autorización de Bárbara para hablar sobre su relación y que no tenía la intención de “sacarla del clóset”. La relación entre ambas ha quedado marcada por la controversia y parece poco probable una reconciliación. La opinión pública se encuentra dividida, con algunos apoyando a Gala y otros a Bárbara.

Ahora que Gala ha salido como la tercera finalista de La casa, la han emparejado con Karime Pindter con el bromance ‘Garime’. Sin embargo, esta canción ha desatado debate en redes.

🚨Gala Montes 3xplota vs.Bárbara Islas 👉 https://t.co/cEMd4Wjr0S

Gala afirma que ya no quiere hablar con la actriz y que no la ha sacado del clós3t. 😱 pic.twitter.com/Wh8Fa3crjE — @TVNotasmx (@TVNotasmx) July 19, 2024

Nuevo tema “El Patrón” de Gala ¿indirecta a Bárbara Islas?

La recepción de la nueva canción de Gala Montes, ‘El Patrón’, ha sido variada. Si bien algunos aspectos de su interpretación han sido cuestionados, la letra ha generado un gran interés.

‘El Patrón’ es el nuevo himno de los corazones rotos. La canción habla de sobre esa sensación de que te rompen el corazón y tienes que aprender a seguir adelante pero con el constante recuerdo de las promesas falsas.

Al principio del video, la voz de su mamá, Crista Montes, le dice: “Hola Gala, nada más recuerda que no eres responsable de cómo los demás reaccionan ante tus límites” y comienza a cantar.

A lo largo de la canción se escuchan frases como: “La gente no da algo que no tiene.Y tú no me das si no te conviene”, “Era solamente una niña, las palabras me las creía”, “Era raro, te contradecías. Me dabas un beso, luego te ibas. Me dabas tu bendición”,”Me ilusioné como una niña en una dulcería. Miro atrás, me enojo conmigo misma. Que tú me quieras, yo veo que no hay manera. Mientras me sigo tropezando con la misma piedra”.

En redes aseguran que la canción puso ser inspiración de la polémica con Bárbara Islas. Sin embargo es solo una especulación porque la canción pudo ser grabada, incluso antes de la polémica entre las famosas

Así se escucha ‘El Patrón':