Bárbara Islas y Gala Montes: Su amistad terminó antes de iniciar ‘La casa de los famsos México’, revela

La polémica entre Bárbara Islas y Gala Montes continúa. Recordemos que esta “enemistad” surgió en medio del estreno de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’.

En un en vivo del programa, la actriz mexicana mencionó que tenía un vínculo cercano con Islas. Gala insinuó un interés amoroso entre ambas. Sin embargo, Islas negó que existiera un romance.

Por esta razón, se desató un debate en redes sociales sobre la supuesta relación entre Islas y Montes. Algunos consideraron que la actriz no estuvo bien en exponer a su compañera de esa manera. No obstante, algunos reprobaron que Bárbara no sostuviera que sí había algo entre ellas.

¿Bárbara Islas dolida con Gala Montes tras ‘LCDLFMX’?

Poco después de este escándalo, en TVNotas te contamos que Bárbara Islas no quería saber nada de ella. Incluso, ¡discutieron en los camerinos!

No obstante, después del éxito que tuvo Gala junto al team ‘Mar’ en la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’, así como su notable química con Karime Pindter, Bárbara manifestó que el tema de su relación es “muy complicado”.

“Es una situación muy complicada porque es una persona que admiro mucho, que quiero mucho, la gente lo sabe, le brindé toda mi amistad, todo mi cariño, entonces claro que estoy lastimada, claro que estoy dolida, y he puesto escenarios de repente en mi cabeza”, Bárbara Islas

Por su parte, Gala Montes agradeció a Dios por “quitarle ese tipo de personas de su vida”: “Por algo no tenía que suceder porque conocí a Karime”.

Bárbara Islas asegura que terminó su amistad con Gala Montes previo a ‘LCDLFMX’

Aunque la intérprete de ‘Takara’ ha estado expuesta en la polémica, el tema de Bárbara Islas no habría sido tocado desde hace un par de meses.

Sin embargo, la conductora de ‘Cuéntamelo ya!’, volvió a prender la controversia con sus recientes declaraciones.

En un encuentro con la prensa, Bárbara Islas aseguró que su amistad con Gala terminó antes de que entrara a ‘La casa de los famosos México’.

“Desde que antes que entrara (a ‘La casa’) ya no nos hablamos para nada… Me da mucho gusto que tenga mucho éxito, se lo merece. Veo que a todo el mundo le está yendo muy bien y creo que de eso se trata, ¿no?, que a todos nos vaya bien”. Bárbara Islas

¿Bárbara Islas buscará arreglar las cosas con Gala Montes?

Luego de que afirmó que su amistad terminó varios meses atrás, la integrante de la telenovela ‘Regalo de amor’ reiteró que no existe relación alguna con la histrionisa.

“Pues ya no hay la amistad, pero no pasa nada. Mira, yo siempre me quedo con lo mejor… Con algunos (amigos) te quedas de repente de por vida, pero, pues, no para siempre”. Bárbara Islas

Concluyó: “Ya ni siquiera quiero hablar del tema porque al final es bien difícil hablar de esto porque, si dices algo, eres una colgada, si no dices nada, eres una mustia… Fui muy violentada, entonces ¿sabes qué? Yo creo que es bien importante que la gente se quede con lo que ellos quieran, lo más importante es que yo sé quién soy, ¿saben? Entonces, pues, con eso me quedo”.

