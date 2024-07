Gala Montes niega haber sacado del clóset a Bárbara Islas ¡y ya no quiere saber de ella!

Durante una entrevista por la confirmación de su participación en ‘La casa de los famosos México’, Gala Montes confesó que en su última telenovela conoció a una persona muy especial y reveló que estaba “saliendo” con Bárbara Islas, quien se encontraba presente.

Nerviosa e incómoda por la confesión, Bárbara dijo que sí es coqueta, pero que no tenía nada con Gala.

La confesión de Gala Montes generó comentarios en redes sociales y comenzaron a señalarla de “obligar” a Bárbara a salir del clóset sin su consentimiento y la tacharon de irrespetuosa.

Gala Montes y Bábara Islas se besaron en un video / TikTok

Más adelante, las actrices se dieron un beso como parte de un TIkTok y las críticas se fueron contra Gala, mencionando que estaba siendo muy “brusca” con Bárbara.

Algunos hasta cuestionaron la veracidad de la declaración y comentaron: “Ojalá que de verdad estén saliendo y sean felices, porque a mí me suena a una estrategia de mujeres para darle una lección a un exnovio. Ojo, Barbie, es súper ‘turn off’ eso para los demás hombres. Si te expones como lesbiana públicamente y no lo eres, no te sorprendas de que luego no haya galanes”.

Gala Montes aclara lo que pasó con Bárbara Islas

Entre la ola de críticas, Gala se pronunció al respecto en una historia de Instagram y dijo que no obligó a Bárbara a “salir del clóset” sino que ya habían platicado del tema antes de que ella lo dijera al aire.

“Ey, con respecto a lo de Bárbara, quiero aclarar que esto lo hablamos horas antes (nadie la obligó) Es una mujer hermosa, inteligente y digna de respeto como lo soy yo también. Yo jamás haría algo que la perjudicara como ventilar cosas tan personales y difíciles de contar. Yo como bisexual profesional sé lo duro que es y me costó mucho hacerlo. Por eso fue algo consensuado. Mi amor y respeto siempre ha estado para ti y lo estará, Bárbara”, escribió.

Gala expresó que no sacó del clóset a Bárbara / Instagram

Además, momentos antes de ser aislada para entrar a ‘La casa de los famosos México’, Gala fue cuestionada al respecto y aceptó que Bárbara se sintió incómoda, pero insistió en que fue algo consensuado.

Tampoco descartó tener una relación con ella aunque no sabe si Bárbara aceptará estar con alguien que físicamente no esté con ella en estos momentos. “Lo hablamos, solo que mi amiga es poblana entonces todavía no estaba lista pa’ eso, pero pues pregúntenle a ella. Hicimos un TikTok, nos dimos un beso y yo a Bárbara la adoro, se me hace una mujer guapísima. Ahorita voy a entrar al reality, ya no nos vamos a ver (me gustaría que me espere) estaría bien”.

Gala vio que Bárbara se incomodó / YouTube

Y agregó: “Siempre le he dicho, mi amistad contigo es separado de lo que sea que pase. Yo dije, ‘es que nos parecemos mucho’, entonces ella peleaba con el novio y yo peleaba con el mío y decíamos de broma ‘deberíamos de ser novias’ y pues ojalá se nos cumpla”.

Gala Montes no quiere saber de Bárbara Islas: “Ya no siento nada”

En una reciente transmisión en vivo durante su aislamiento, Gala contó lo que sintió al ser negada por Bárbara en vivo. “Yo estoy en la entrevista y estoy diciendo: ‘No, pues sí yo estoy saliendo…’ y de repente así un silencio horrible en la sala, dije ‘mi*rda’, veo a Bárbara con ojitos de venado lampareado y digo: ‘Esta mujer se arrepintió'".

“Y yo dije: '¿Neta?’. Entonces se arrepiente y por eso yo empiezo a cotorrear para curar el ambiente. Yo soy así. Yo digo muchas mam*das y soy una mujer difícil de escanear”, indicó.

Además, le preguntaron qué haría si Bárbara no siente lo mismo por ella, pero sorprendió al decir que luego de lo que pasó, Gala es la que ya no quiere saber de ella: “Hoy ya no siento nada. Mira, yo desde que me pasó lo de mi mamá, yo sé borrar a la gente de mi vida. Sé borrar a gente que no necesito. No necesito a nadie que me diga que ‘sí’ y luego me exponga ante todo México antes de entrar a un reality cuando yo no dije mentiras”.

Enojada por las críticas que recibe por sacar a Bárbara del clóset, insistió: “Bárbara me empieza a negar y dice: ‘No, pues es que yo soy muy coqueta’. No, no eres muy coqueta. Eres bisexual y tú me lo dijiste. Te gusto. A mí no me digas que eres coqueta. Entonces estoy súper enojada, porque no me gusta que me expongan así ante la comunidad. Yo no saqué a nadie del clóset”.

“Obviamente, me siento mal porque era mi mejor amiga. Nuestra amistad ya valió. Yo no quiero ser amiga de alguien así, mucho menos novia, pero a mí no me vas a dejar en ridículo. Yo no saqué a nadie del clóset”, agregó.

Hasta el momento Bárbara no ha abundado sobre el tema.