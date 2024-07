Aseguran que Paola Durante se unirá a ‘La casa de los famosos México’ ¿Habrá reencuentro con Mario Bezares?

La casa de los famosos México se encuentra en vísperas del estreno de su segunda temporada y su producción no ha dudado en jugar todas sus cartas para replicar el éxito de la primera temporada.

En su nueva fórmula, se especula que integrarán a Paola Duarte con el fin de que se encuentre con Mario Bezares, conductor con el que fue señalada en el caso de la muerte de Paco Stanley hace 25 años. Al ser señalados como sospechosos, ambos terminaron en prisión y después salieron por falta de pruebas.

Cabe resaltar que no mantienen una amistad, pese a haber compartido esos complicados momentos; por ende, dicho reencuentro ha comenzado a levantar especulaciones, pues puede que tengan mucho que decirse.

Álex Kaffie, en su canal de YouTube, dijo que la participación de Paola se dará a conocer el próximo domingo 21 de julio, durante el estreno del reality, siendo esto toda una sorpresa.

Hasta el momento, esto se trata de una especulación por parte del periodista de espectáculos, quien ha dado varios confirmados del reality show.

Recordemos que no es la primera vez que Durante es invitada a ‘La casa de los famosos México’. Ella confesó hace un tiempo que la invitaron a formar parte de la primera edición del reality, pero que esto ya no fue posible, debido a que supuestamente Paul Stanley metió presión a la producción para que le retiraran la invitación, y justo habría pasado, pues como es bien sabido, el famoso hijo de Paco Stanley sí ingresó al reality.

“Me invitaron para la primera, ya estábamos cerrando todo, que me costaba, yo les decía ‘no, tengo miedo’, y yo creo que como entró Paul pues ya no me hablaron”.