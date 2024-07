Amanda Miguel revela cómo superó las infidelidades de Diego Verdaguer:"Lo perdoné y no me arrepiento”

Amanda Miguel, quien compartió una de las historias de amor más sólidas de la industria de la música con Diego Verdaguer, ha hablado abiertamente sobre cómo superó varias infidelidades de su esposo.

A pesar de los desafíos en su relación, Amanda decidió perdonar a Diego y continuar con su matrimonio.

Diego y Amanda no solo compartieron su vida personal, sino también una carrera musical exitosa. Sin embargo, la relación de la pareja no estuvo exenta de problemas. En 2018, Diego Verdaguer confesó a Univisión que había sido infiel a Amanda.

Diego Verdaguer reconoció que le fue infiel a Amanda Miguel

“La gente cree que Amanda me la canta a mí y sí me la cantó un poco. Yo fui un poco pícaro al principio. Siempre amé a mi mujer profundamente, pero de repente era ojo alegre. Supe entender a tiempo y mi mujer es inteligente y supo entender que la amo profundamente y dejó de lado esas realidades,” reveló Diego Verdaguer, que falleció el 27 de enero de 2022 por complicaciones de Covid-19.

Así perdonó Amanda Miguel a Diego Verdaguer

Amanda Miguel, por su parte, decidió perdonar a su esposo y seguir adelante con su vida juntos. En una entrevista con Addis Tuñón para ‘De primera mano’, Amanda explicó por qué eligió permanecer en la relación:

Diego Verdaguer y Amanda Miguel / Instagram: @yoamandamiguel

“Él supo que para mí él fue el único hombre. Lo perdoné y no me arrepiento porque seguí viviendo con mi marido toda la vida y preferí no separarme porque sentí que me iba a separar amándolo y qué chiste”. Amanda Miguel

Aunque Amanda no entró en detalles específicos sobre cómo descubrió las infidelidades, dejó claro que su intuición y conocimiento de Diego le ayudaron a darse cuenta de la situación.

“Uno se da cuenta porque se da cuenta. Tienes que ser tonta para no darte cuenta y él era mi marido. Me contó todo. Yo sé todo de mi marido. Él me dijo todo y no se llevó ningún secretito ni nada por el estilo”. Amanda Miguel

A pesar de su dolor inicial, Amanda logró superar el temor y recuperar la confianza en Diego. “Al principio llegué a ser muy dura y agarraba su teléfono para ver con quién estaba hablando o qué estaba haciendo,” confesó.

Amanda también destacó que Diego se disculpó repetidamente y le pidió que regresaran.

“Mi marido siempre me pidió perdón y me pidió que regresáramos. Por eso regresamos. Yo sé perfectamente las cosas que hizo y con quién las hizo. Me lo confesó a mí,” concluyó Amanda Miguel.

