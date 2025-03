Amanda Miguel rompe en llanto al recordar a Diego Verdaguer: “Seguiré cantando para honrar a mi marido”

Amanda Miguel está lista para celebrar 45 años de trayectoria con una gira en 2025 que arrancará con un concierto en el Auditorio Nacional. Sin embargo, el recuerdo de su esposo, Diego Verdaguer, sigue siendo una herida abierta en su corazón. Durante una conferencia de prensa, la cantante no pudo contener las lágrimas al hablar sobre su pérdida y el difícil camino que ha recorrido para volver a los escenarios.

El 27 de enero de 2022, Amanda Miguel enfrentó uno de los momentos más duros de su vida con el fallecimiento de Diego Verdaguer. A pesar del dolor, la artista encuentra consuelo en el hecho de que su esposo partió en paz.

“Diego se fue bien. Se fue limpio y platicamos antes de que él partiera”, expresó con la voz entrecortada. Ahora, la cantante argentina se enfoca en su carrera, en su rol de madre y en su nueva etapa como abuela.

Mira: Incendios en Los Ángeles: Amanda Miguel y su familia también fueron afectados; “Ha sido una tragedia”

Amanda Miguel rompe en llanto al recordar a Diego Verdaguer. / Instagram: @yoamandamiguel

Amanda Miguel llora al recordar a Diego Verdaguer

Volver a cantar sin su compañero de vida no ha sido fácil. Amanda confesó que su primera presentación tras la muerte de Diego fue prácticamente una obligación, ya que el empresario que había adquirido la gira antes de la pandemia insistió en que la realizara, aunque fuera sin él.

“La primera vez que salí al escenario debo confesar que fue un poco por obligación, después de haber perdido a Diego. Siempre había un nudo que me impedía seguir, y cuando el sentimiento te gana, no puedes ni hablar”, relató conmovida en su conferencia de prensa.

A pesar de sus dudas, el amor del público y el apoyo incondicional de su hija Ana Victoria fueron fundamentales para que decidiera seguir adelante.

“Regresé a los shows con mucho sentimiento, pero el público y mi hija me ayudaron. La gente me ayudó. Mi hija, ella fue la persona que más me ayudó en la vida, porque estábamos las dos atravesando por lo mismo y todo salió bien, porque nos acompañamos y nos dimos fuerza”, explicó entre lágrimas.

Mira: Chucho, fan Amanda Miguel que conquistó TikTok, padece esta compleja enfermedad

Amanda Miguel rompe en llanto al recordar a Diego Verdaguer. / Instagram: @yoamandamiguel

A dos años de la partida de Diego, Amanda Miguel tiene claro que la mejor forma de mantener vivo su legado es a través de la música.

“Todo esto me hizo fuerte, por eso he decidido seguir cantando para honrar a mi marido” Amanda Miguel

Además, expresó su esperanza de volver a encontrarse con él algún día:"Tengo fe en que en alguna otra vida. Creo en la vida eterna. Creo que me voy a encontrar con él”*.

Amanda Miguel rompe en llanto al recordar a Diego Verdaguer. / Instagram: @yoamandamiguel

Amanda Miguel se prepara para su regreso a los escenarios con conciertos en 2025

Con el corazón lleno de emociones, Amanda Miguel se prepara para su concierto en el Auditorio Nacional el próximo 6 de abril. Será un concierto especial, en el que subirá al escenario sin su esposo y sin su hija Ana Victoria, quien recientemente se convirtió en madre y ha decidido tomarse un tiempo para disfrutar de esta nueva etapa.

“Tiene cuatro meses que volvió a ser madre, así que considero que no es el momento para que se presente, pues quiero que disfrute ese momento único e irrepetible”, comentó Amanda, mostrándose comprensiva y orgullosa de su hija.

A pesar del dolor, Amanda Miguel está lista para seguir adelante, con la certeza de que Diego Verdaguer siempre estará con ella. “Lo siento siempre conmigo”.

Mira: Maribel Guardia y Amanda Miguel presentan EP póstumo de Julián Figueroa, producido por Diego Verdager