Amanda Miguel rinde homenaje a Diego Verdaguer en su 45 aniversario

Amanda Miguel celebró sus 45 años de carrera con un concierto en el Auditorio Nacional, que lució a su máxima capacidad.

La cantante apareció en el escenario alrededor de las 7:20 p.m., acompañada de una orquesta que hizo que el sonido de sus canciones resonara con gran fuerza. Tal y como lo había prometido, Amanda ofreció un concierto lleno de éxitos. Comenzó la velada con temas como:



“Castillos”,

“Dudas”,

“A mi amiga”,

“Las pequeñas cosas”,

“Ya lo sabías” y

“Desierto”, entre otros.

Amanda Miguel fue ovacionada con 'Él me mintió' en su concierto en el Auditorio Nacional, abril 2025

Para celebrar sus 45 años de trayectoria, Amanda Miguel ofreció un concierto inolvidable en el Auditorio Nacional

Tras interpretar estos temas, Amanda se dirigió al público para agradecerles por los 45 años de cariño hacia ella. Prometió que sería una noche inolvidable y aseguró que ellos han sido un motor muy importante en su vida.

Luego, Amanda presentó el tema “Honrar la vida": “Hace dos años grabé esta canción que para mí tiene un significado muy especial porque debemos disfrutar la vida, ya que no sabemos cuándo estaremos y cuándo no. Esta melodía se encuentra en mi disco ‘Yo soy’, un álbum de folklore latinoamericano que decidí hacer primero con Diego y lo terminé realizando con Pablo Ahmad”, a quien invitó al escenario para que la acompañara durante esta interpretación.

Amanda también mencionó que junto con Pablo ya lanzó otro disco y animó al público a escucharlo, ya que está disponible en todas las plataformas digitales.

Amanda Miguel concierto en el Auditorio Nacional por 45 años de carrera, abril 2025

Amanda recordó a Diego Verdaguer en su concierto en el Auditorio Nacional

La cantante había prometido recordar a su gran amor, Diego Verdaguer, en este concierto, y lo cumplió al interpretar el icónico tema de 1970 de los Carpenters, “Close to you”. Mientras cantaba, en la pantalla central del escenario aparecían distintas imágenes de ellos durante la vida que tuvieron juntos.

Amanda recordó que en sus inicios se presentaba en un lugar de la Zona Rosa llamado “Casa Blanca”. Para rememorar esta etapa, interpretó algunos temas de música disco que eran muy famosos en ese entonces y que llevaba más de 30 años sin cantar.

Amanda Miguel rompe en llanto al recordar a Diego Verdaguer. / Instagram: @yoamandamiguel

Setlist del concierto de Amanda Miguel en el Auditorio Nacional

El show continuó con éxitos como



"Ámame una vez más”,

“Hagamos un trato”,

“Como un títere”,

“Cosquillas en el pecho” y

“Mi buen corazón”.

Amanda Miguel concierto en el Auditorio Nacional cantó ‘Honrar la vida de su nuevo disco ‘Yo soy’, abril 2025.

Amanda pidió al público que coreara esta última canción mientras encendían las luces de sus celulares.

En la recta final del concierto, no podían faltar sus clásicos “El gato y yo” y “Así no te amará jamás”. Sin embargo, el tema más aplaudido fue su inolvidable "Él me mintió", que Amanda interpretó con gran intensidad, como es su costumbre.

Antes de despedirse del escenario tras dos horas de show con una versión rítmica de “Hagamos un trato”, Amanda dijo: “Gracias a las personas que se caracterizan como yo. A mi Diego, donde estés, todo nuestro amor te mandamos, te extrañamos, y gracias a todos ustedes”.

