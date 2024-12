Hija de Amanda Miguel revela que tras perder a su papá, Diego Verdaguer, perdieron el espíritu navideño

Ana Victoria cierra el 2024 de la mejor manera: Lanza el disco Paz en Navidad. Y asegura que su mejor regalo es la llegada de su hija Camila.

A un mes de haber dado a luz, señala a TVNotas: “Estoy en una etapa en la cual absorbo lo máximo. Tener conciencia de las bendiciones es una bendición más. Muchas veces tenemos cosas bellas y no las valoramos. En este momento estoy muy consciente de la vida, de Dios y de las circunstancias. Mi padre desde el cielo me manda energías positivas”.

Hizo su disco en solo 3 días: “Tenía 8 meses de embarazo, casi 9, cuando grabamos. Fue un reto porque con la panza casi no podía respirar. Viví la grabación más tranquila y con menos esfuerzo. Conecté más con la música. Tenía muchas ganas de grabar jazzy blues, para disfrutar y pasarla bien”.

Ana Victoria era muy unida a su papá, Diego Verdaguer

El deceso de Diego Verdaguer (enero 2022), marcó profundamente la vida de su familia: “Los últimos dos años pasamos unas navidades difíciles. Ahorita estamos reencontrándonos.

La partida de mi padre fue muy cercana a Navidad. La de 2021 fue desastrosa. Cambió la vida de todos. No quería ni poner árbol de Navidad”.

“Este año llegó Camila. Entonces cambió la energía. Ahora me siento muy conectada y el disco fue un proceso de sanación. Me atrevo a decir que es uno de los mejores discos de mi carrera. Es el disco en el que más feliz estuve”.

“Quiero que mis hijos vivan al máximo esta etapa. Era importante darle vuelco a esa sensación triste que teníamos vinculada con estas fechas. Muchas familias han vivido navidades difíciles. Pero poco a poco la energía se transforma a cosas de amor y de alegría”.

Hace un mes le dio la bienvenida a Camila

Nos cuenta cómo se siente con la llegada de Camila: “Para mí es volver a empezar y con ella lo disfruto más. Tristemente, con Lucca sufrí mucho porque llegó semanas antes de que mi padre falleciera. Mi papá lo alcanzó a conocer. Lo abrazó. Días después nos enfermamos todos de Covid. Mi padre terminó en el hospital y ya nunca más lo volvimos a ver. Yo, con el bebecito, no sabía cómo manejar todo. Cómo vivir esa dualidad. Quería llorar y casi morirme por perder a mi padre, pero también tenía un nuevo ser que me necesitaba. La lactancia también la sufrí porque perdí la leche. Con Camila me siento aliviada. Vivo las cosas a conciencia y tengo apoyo en casa. Camila ha traído mucha paz y energía”.

Amanda Miguel está feliz con sus nietos. “Mi mamá viene diario a verlos. Todas las noches me escribe y me dice: ‘Gracias, mi amor, por estos niños que me diste. Me dan la vida y la razón de seguir’. Y es muy loco cómo la vida te quita una cosa, pero te da otra. Ahora tenemos tanta ilusión. Al final, aquí estamos y el momento presente tiene mucho valor”.

¿Cómo fue 2024 para ti? “Estuve más activa que nunca. Mi papá era el protector. También era la motivación de nuestra pequeña e independiente disquera familiar. Tras su partida, me tocó un poco tomar el papel de seguir previendo qué más va a seguir y qué viene. Qué productos quedaron pendientes. La visión de estar activo y seguir con metas es el motor que te provoca un futuro de felicidad”, concluyó.

