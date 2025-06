¿Amanda Miguel dedicó ‘Él me mintió’ a Diego Verdaguer? La historia detrás del tema de ‘Mentiras, la serie’

Sin duda alguna, una de las canciones más representativas de ‘Mentiras, la serie’, así como de la obra musical, es la de ‘Él me mintió’, compuesta e interpretada originalmente por la artista argentina, radicada en México, Amanda Miguel.

Si bien el tema ya es considerado como todo un clásico de “las señoras dolidas”, el estreno de la serie hizo que se popularizara aún más y muchos se preguntaran: ¿cuál es la historia detrás de su creación?

¿Cuándo se estrenó ‘Él me mintió’, canción de Amanda Miguel?

La canción ‘Él me mintió’, de Amanda Miguel, se estrenó en 1981 y es considerada como una de las más exitosas en la carrera de la argentina. Este sencillo es el reclamo de una mujer a un hombre que la engañó. Esto dice parte de la letra:

“Él me mintió. Él me dijo que me amaba y no era verdad, él me mintió. No me amaba, nunca me amó. Él dejó que lo adorara. Él me mintió, él me mintió. Era un juego y nada más. Era solo un juego cruel de su vanidad. Él me mintió. De todo el amor que juraba. Jamás hubo nada. Yo fui simplemente otra más que lo amaba”

Hay muchas teorías sobre el origen de esta canción. La más sonada es que era una dedicatoria para su esposo, Diego Verdaguer, quien falleció en 2022, tras ser diagnosticado con Covid-19.

Y es que, pese a que el matrimonio entre Diego y Amanda, duró décadas, se sabe que también tuvieron problemas, principalmente por las infidelidades de él. La celebridad dijo en su momento que optó por perdonarlo y trabajar en su relación, ya que lo amaba mucho.

¿Cuál es la verdadera historia detrás de ‘Él me mintió’, canción de Amanda Miguel?

En su momento, Amanda Miguel contó que su canción ‘Él me mintió’ llevaba una dedicatoria especial: “A todas las mujeres que nos han mentido, incluyéndome”, expresó.

Si bien no quiso dar más detalles, poco después el propio Diego Verdaguer admitió que el tema sí hacía referencia a sus infidelidades.

“La gente cree que Amanda me la canta a mí y sí me la cantó un poco. Yo fui un poco pícaro al principio; siempre amé a mi esposa profundamente, pero de repente era ojo alegre. Supe entender a tiempo y mi esposa es inteligente y supo entender que la amo profundamente y dejó de lado esas realidades”, manifestó en una entrevista en 2018.

Diego Verdaguer y Amanda Miguel se casaron en 1975. Durante su matrimonio, procrearon a su primera y única hija, Ana Victoria.

¿Qué dijo Amanda Miguel sobre la interpretación de ‘Él me mintió’ en ‘Mentiras, la serie’?

En ‘Mentiras, la serie’, la encargada de interpretar ‘Él me mintió’ fue Belinda, una de las protagonistas del proyecto. Si bien su actuación causó mucha controversia, pues algunos consideraron que no llegó “al tono” de Amanda Miguel, esta se dijo muy feliz con la interpretación de la cantante.

A través de Instagram, la argentina aseguró que Belinda hizo un buen trabajo y le pidió al público que dejara de lado las comparaciones.

“@Belindapop si escuché la versión y me pareció divina. No se trata de elegir. Se trata de reconocer dos versiones de la fuerza femenina. A @belindapop le sobra talento. Bravo por ella, este es un gran logro en su carrera, y la serie es el escenario perfecto para mostrar también todas sus habilidades”, manifestó.

En respuesta a esto, la también actriz se dijo agradecida por su felicitación y afirmó que su interpretación fue “con todo el respeto del mundo”. Yuri fue otra que felicitó a Belinda por cantar en la serie. Al final, Emmanuel Mijares, interpretado por Luis Gerardo Méndez mintió a las cuatro mujeres: Daniela (Belinda), Yuri (Regina Blandón), Dulce (Diana Bovio) y Lupita (Mariana Treviño). Las cuatro y Méndez hacen un espléndido trabajo y han sorprendido con su canto y actuaciones a más de uno.

