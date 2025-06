‘Mentiras, la serie': Así era ‘El patio’, el mítico centro nocturno que ardió en llamas en la CDMX

Si los muros de El patio hablaran, contarían mucho más que noches de éxitos musicales y aplausos. Este icónico centro nocturno, ubicado en la Ciudad de México, fue durante décadas el epicentro del glamour y los secretos mejor guardados de la farándula.

Hoy, gracias a Mentiras, la serie, su memoria revive en el corazón de los nostálgicos y en la curiosidad de las nuevas generaciones. Pero más allá del escenario y las luces, El patio fue también escenario de dramas personales, romances clandestinos y un trágico final entre llamas que con el tiempo y sin aviso alguno se desplomó. ¡Te contamos todo lo que se sabe del mítico centro nocturno!

¿Qué artistas se presentaron en El patio y por qué era tan importante?

Inaugurado en 1938, El patio se convirtió rápidamente en el centro nocturno más codiciado de la capital. Por su escenario pasaron verdaderas leyendas:



José José

Juan Gabriel

Luis Miguel

Camilo Sesto

Rocío Dúrcal

Julio Iglesias

Lupita D’Alessio

Emmanuel

Mijares

Yuri

Lucha Villa

Raphael

Isabel Pantoja

Lola Beltrán

Édith Piaf

Además, el público también era exigente y distinguido, con figuras como Diego Rivera, Frida Kahlo, Walt Disney, Cantinflas y María Félix, quienes frecuentaban el icónico inmueble.

No solo era un lugar para disfrutar de la mejor música en vivo, también era el punto de encuentro de políticos, empresarios y figuras del espectáculo. Las noches en El patio eran sinónimo de lujo: cenas de gala, champaña, y un ambiente donde todo parecía posible. Sin embargo, esa misma atmósfera de sofisticación servía de cortina para ocultar intrigas, infidelidades y negocios turbios.

¿Cómo fue el trágico incendio que acabó con El Ppatio?

El esplendor de El Patio se apagó abruptamente en 1992 y, lamentablemente, en 2020 un incendio consumió gran parte de sus instalaciones. Aquel fuego, cuyas causas oficiales nunca quedaron del todo claras, puso fin a décadas de historia. Algunos aseguraron que el siniestro fue un accidente; otros hablaron de una supuesta venganza o de intereses ocultos que veían en la destrucción del lugar una oportunidad para lucrar con el terreno.

A partir de ese momento, el centro nocturno cerró sus puertas definitivamente. El fuego no solo destruyó el inmueble, también redujo a cenizas un capítulo entero de la vida nocturna de la Ciudad de México. Con él, desaparecieron los ecos de las canciones, los secretos de sus visitantes y el brillo de un sitio que marcó época.

Como si el fuego no bastara y las puertas cerradas de El patio no fueran suficientes, el tiempo decidió borrar todo rastro del centro nocturno y el 3 de junio de 2024, la estructura remanente colapsó por completo mientras se encontraba en proceso de demolición. El derrumbe no causó víctimas, pero sí generó alarma entre los vecinos, quienes reportaron que sus casas se cimbraron durante el incidente.

¿Por qué El Patio vuelve a estar en boca de todos gracias a Mentiras? ¡Alerta de spoiler!

Con el éxito de Mentiras, la serie, protagonizada por Belinda, Regina Blandón, Mariana Treviño y Diana Bovio, el nombre de El Patio volvió a sonar con fuerza. La producción retrata, con toques de nostalgia y humor, los años 80, época dorada en la que lugares como este eran el sueño de cualquier artista y el refugio de la alta sociedad para escapar de miradas curiosas.

Durante el capítulo 6 de la serie, el personaje de Emmanuel Mijares se encuentra en serios aprietos, ya que casi es descubierto de tener una relación con cuatro mujeres a la vez: Daniela, Dulce, Yuri y Lupita. Ellas se encuentran en el mismo lugar, por lo que la probabilidad de que Emmanuel fuera descubierto en sus andadas aumenta. Con una mezcla de humor y drama, las protagonistas reviven la noche en las que las cuatro se encontraron en ‘El patio’. En la ficción, Emmanuel Mijares es quien provoca el incendio para poder escapar de todas sus amantes. La recreación de ‘El patio’ fue muy emotiva. Por ello, se ha despertado el interés del público joven en conocer su historia real.