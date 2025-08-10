Mentiras, el musical: ¿Natalia Sosa volverá a trabajar con Mariana Treviño tras su supuesto encontronazo?

La obra Mentiras, el musical ha cosechado un gran éxito, pero también muchas controversias. A raíz del boom que ha causado la serie, que se encuentra en la plataforma Prime Video, las polémicas han salido a flote, como la revelación de su creador, José Manuel López Velarde, quien contó que, en los inicios de la puesta en escena, Natalia Sosa y Mariana Treviño se fueron a los golpes por supuestos celos profesionales de la primera en contra de la segunda, debido a que con su personaje de “Lupita” se robaba los aplausos del público.

¿Natalia Sosa y Mariana Treviño pelearon en Mentiras, el musical?

Recientemente, Natalia ha sido cuestionada sobre este enfrentamiento físico y verbal. Además, supuestamente se insultaron y ella tuvo que salir de la obra. Sin embargo, se ha negado a desmentir o aclarar el episodio.

En entrevista dijo: “No me importa. Quien me creó, me parió y quien duerme en mi cama me conoce y sabe quién soy. Creen que voy a perder el tiempo hablando de cosas como esa. Yo sigo la vida para delante. La gente que se quede con la versión que desee. Es su problema. A mi edad he aprendido a simplificar, a escoger las cosas que de verdad interesan”.

Natalia Sosa y Mariana Treviño en Mentiras

¿Qué opina la actriz Natalia Sosa sobre Mariana Treviño?

Más nos sorprendió cuando le preguntamos su opinión sobre Mariana Treviño. Esto nos respondió: “Es una mujer muy talentosa”. Por si esto no fuera poco, al cuestionarle si estaría dispuesta a volver a trabajar con la actriz, contestó:

“Con ella y con quien me pongan. Trabajar con ella, con Mónica Huarte y Pía Aun (las integrantes originales de Mentiras) fue increíble. Imagínate, levantar un proyecto en el que nadie creía. Encontrarte con 2 formas de trabajar completamente diferentes: Pía y yo en teatro musical, Mónica y Mariana en cine y teatro de otro género, y fusionarnos. Con eso me quedo”.

“Con Mariana fue una relación de compañerismo, y si no, pregúntenle a ella. Se los va a decir mejor”.

Mentiras la serie, actores

¿Natalia Sosa ya vió la serie ‘Mentiras’?

La serie no la ha visto: “No tengo tiempo. Tengo una lista de libros y series que debo ver. Vivo desde hace 4 años en Mérida, donde abrí una escuela de teatro musical y me absorbe mucho tiempo, pero sí está en mi lista de pendientes. El algoritmo de Instagram siempre me pone cosas, pero no me he detenido a checarlo. No he visto a Belinda (que da vida a ‘Daniela’, el personaje que originalmente hizo Natalia). Es muy lindo saber que ella interpreta lo que hace 16 años una jarocha como yo construyó en un salón de ensayos”.

De sus 35 años de carrera aseguró: “Lo más difícil es que la gente crea en ti, tener que dejar a la familia. Cuando eres joven no ves para atrás y sigues adelante construyendo. He estado con tenacidad y continuidad. De pronto me doy cuenta de que hay elementos de mi familia que ya no están. Eso es muy doloroso”.

“Siempre hay un momento en el que dudas, que te cansas. Lo que me hace seguir es mi pasión. Hace algunos años para mí el reconocimiento era importante. Hoy lo que más me importa es el respeto y lo he logrado. A mi edad le doy valor a otras cosas”, concluyó.

Mariana Treviño revista

¿Quién es Natalia Sosa?

Se dio a conocer en la década de los 90 en el certamen ‘Valores juveniles’, donde fue una de las ganadoras.

En 2000 obtuvo para México el tercer lugar del Festival OTI de la canción.

Ha participado en obras de teatro como: Bésame mucho , Mentiras , Cats (foto) y Spamalot , entre otras. En 2014 fue finalista de La voz México .

, , (foto) y , entre otras. En 2014 fue finalista de . En 2019 participó en el programa ¿Quién es la máscara?, con el personaje de “Conejo”.



Natalia Sosa trayectoria revista

¿Quién es Mariana Treviño?

Debutó en 2006 en los programas de TV Azteca El informal y Un día en peregrino .

y . En 2013 fue parte de la película No sé si cortarme las venas o dejármelas largas , a la que siguió Amor de mis amores .

, a la que siguió . En 2015 adquirió una gran popularidad al protagonizar la serie Club de cuervos (foto).

(foto). En 2020 fue una de las actrices estelares de la telenovela 100 días para enamorarnos .

. En 2022 participó en la película estadounidense A man called Otto , al lado de Tom Hanks.

, al lado de Tom Hanks. Este año triunfó con Mentiras, la serie, que se puede ver en la plataforma Prime Video. Volverá a dar funciones en la obra.

