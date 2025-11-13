Esposo de Mar Contreras explota contra Marta Guzmán tras acusaciones hacia la actriz: “Respete”

Una nueva polémica se cierne sobre Mar Contreras. Y es que la periodista Marta Guzmán no solo la criticó por su actuación en la obra teatral ‘Mentiras’, sino que también la acusó, entre otras cosas, de, presuntamente, contratar bots para atacarla.

En medio de todo esto, Julio Aguilar, esposo de Mar Contreras, no dudó en defender a la actriz y mandarle un contundente mensaje a la comunicadora, ¿qué está pasando?

Marta Guzmán / Redes sociales

¿Por qué Marta Guzmán y Mar Contreras están peleadas?

Todo comenzó cuando se anunció que Mar Contreras interpretaría a ‘Daniela’ en la obra ‘Mentiras, el musical’. La decisión causó muchas opiniones divididas; si bien algunos la apoyaron, otros simplemente afirmaron que la actriz no tenía el talento suficiente para encarnar al personaje. Incluso, algunos pidieron el regreso de Belinda, quien interpretó al personaje tanto en la obra como en la adaptación a serie.

Las cosas empeoraron cuando se viralizaron algunos videos de sus presentaciones. Muchos la criticaron duramente e incluso una internauta pidió que le regresaran su dinero, pues señaló que la actriz no habría dado el ancho en la obra. Ante esto, Mar simplemente le respondió que le dijera cuando vio la obra y ella misma le devolvía lo de su boleto.

Dicha declaración fue compartida por TVNotas y, en ese post, Marta Guzmán no solo se dijo contenta de que el público “abucheara la soberbia”, sino que también acusó directamente a Mar de que, presuntamente, habría contratado bots para atacarla en el momento en que ella defendía a Dalilah Polanco por su participación en La casa de los famosos México.

“Mar y su equipo pagaron hordas de haters que me decían que ojalá me matara el cáncer, por un comentario que hice que sacaron de contexto. Ella sí criticó a Belinda y dice que no es justo que la critiquen, que lo que ella dijo fue sacado de contexto. ¿Verdad que no está padre tanto odio?” Marta Guzmán

Incluso, habría sugerido que la cantante y su equipo presuntamente habrían “comprado” seguidores falsos para sus redes sociales: “Y por más dinero que pague el talento no se compra. Esta vez la lana no le va a servir para que la gente de teatro la quiera”, puntualizó.

Martha Guzmán acusa de bots a Mar Contreras / Redes sociales y canva

Esposo de Mar Contreras la defiende de las acusaciones de Marta Guzmán

En medio de todo el revuelo que se ha hecho en redes sociales por el comentario de Marta Guzmán sobre Mar Contreras, el esposo de esta última, Julio Aguilar, explotó contra la periodista y le exigió un alto a sus ataques.

‘Don Océano’, como fue bautizado en redes sociales, no solo negó las acusaciones de Guzmán contra su esposa, sino que también la retó a mostrar pruebas de sus aseveraciones

“No Marta no te confundas el equipo de Mar en ningún momento ha pagado ni pagará para generar odio o amenaza...Como periodista hay que tener los fundamentos”, dijo.

Esposo de Mar Contreras “Es lo último que escribo de este tema. Sra. @MartaGuzmanOf ni yo ni mi familia nos hemos metido con usted ni con su trabajo ni con su vida. ¿Por qué hablar sin fundamentos es lo más bajo que puede usted hacer? Así que si quiere respeto. Usted respete o si no muestre las pruebas”

Hasta el momento, Marta Guzmán no ha respondido a los comentarios de Julio Aguilar. En tanto que ha utilizado sus redes sociales para seguir atacando a Mar Contreras y diciendo, entre otras cosas, que no es una “persona talentosa”.

Es lo último que escribo de este tema. Sra. @MartaGuzmanOf ni yo ni mi familia nos hemos metido con usted ni con su trabajo ni con su vida. Por qué hablar sin fundamentos es lo más bajo que puede usted hacer. Así que si quiere respeto. Usted respete o si no muestre las pruebas. — Julio Aguilar (@Julioaguilarg) November 13, 2025

¿Quién es el esposo de Mar Contreras?

Julio Aguilar es un chef y empresario mexicano. No se sabe mucho de él, pues siempre se mantuvo alejado del medio artístico. Ganó notoriedad por el apoyo que mostró a Mar Contreras durante la estancia de esta última en ‘La casa de los famosos México 3’.

Sobre su relación con la actriz, se sabe que se casaron en 2011 y tienen dos hijos. Es uno de los matrimonios más estables del mundo de la farándula.

En las pocas declaraciones que Julio ha hecho ante la prensa, ha dicho que Mar es una mujer maravillosa a la que ama mucho y agradece por todos los momentos que han pasado juntos.

