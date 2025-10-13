Dalilah Polanco, Joanna Vega y Marta Guzmán vs Martha Figueroa por las “mariposas” en La casa de los famosos

En los últimos días, un intenso cruce de declaraciones ha sacudido el medio del espectáculo: Dalilah Polanco, Joanna Vega-Biestro y Marta Guzmán han vertido fuertes señalamientos contra la periodista Martha Figueroa, acusándola de burlarse de los padres fallecidos de Mar Contreras y de hacer juicios equivocadamente agresivos.

Dalilah Polanco y Mar Contreras protagonizan un momento incómodo en La casa de los famosos México 2025 / Redes sociales

¿Qué dijo Martha Figueroa y cómo reaccionaron Dalilah Polanco, Joanna Vega y Marta Guzmán?

En un video del programa de Martha Figueroa, la conductora lanzó acusaciones. La casa de los famosos México, según ella, Dalilah Polanco se habría burlado de los padres fallecidos de Mar Contreras, calificándolo como una de las peores faltas que alguien puede cometer. En declaraciones difundidas en video, Figueroa afirma:

“Que se burle de Mar con el tema de sus papás muertos… Es lo peor que me ha pasado… no se la perdono ni aquí ni en China”. Martha Figueroa

Dalilah Polanco respondió afirmando que esas acusaciones eran injustas y que las declaraciones se sacaron de contexto. Según testimonio compartido por Joanna Vega-Biestro y Marta Guzmán, durante un programa del pódcast Sin.cuenta, le revelaron a Polanco que Figueroa había asegurado que ella “se burló de los padres fallecidos de una persona”. Vega intervino con comentarios como “¿de quién eres tú para decir si vas a perdonar a alguien?” y Guzmán imitó un supuesto tono de ahogamiento diciendo “una señora atacada”.

💥🥊 En una esquina: DALILAH POLANCO, JOANNA VEGA BIESTRO y MARTA GUZMÁN vs MARTHA FIGUEROA‼️😱



Le echaron montón a la periodista Martha Figueroa 😨#LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMx3 #DalilahPolanco #MarthaFigueroa pic.twitter.com/XPXT0WIrxc — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) October 12, 2025

¿Cuál fue la polémica de “las mariposas” en La casa de los famosos México 2025?

La polémica en torno a las “mariposas” en La casa de los famosos México surgió durante la participación de Dalilah Polanco en la tercera temporada del reality show. Mar Contreras, una de las habitantes, compartió con sus compañeros que las mariposas eran una representación espiritual de sus padres, quienes fallecieron por COVID-19 en 2022. En una dinámica del programa, una mariposa entró al cuarto noche, y Dalilah, imitando a Mar, comentó: “Ay, mi mamá y mi papá”, mientras intentaba acercarse al insecto. Este comentario fue interpretado por Mar como una burla hacia el recuerdo de sus padres.

Tras el incidente, Mar expresó su molestia, indicando que la familia debía quedar fuera de la dinámica del juego. Aunque Dalilah intentó disculparse, explicando que su intención no era ofender, el comentario generó reacciones negativas tanto dentro como fuera de la casa. La periodista Martha Figueroa fue una de las figuras públicas que criticó duramente a Dalilah, acusándola de burlarse del dolor ajeno

Mar Contreras causa polémica por quejarse de una lesión en La casa de los famosos México. ¿Igual de Dalilah Polanco? / IG

¿Qué otras polémicas ha estado envuelta Dalilah Polanco?

Dalilah Polanco ha estado envuelta en diversas polémicas a lo largo de su carrera, tanto dentro como fuera de los sets de televisión. Entre los incidentes más destacados se encuentra la revelación de Dalilah Polanco un intento de abuso por parte de un hombre del medio durante la presentación de una telenovela, así como la intensa relación sentimental que sostuvo con Eugenio Derbez, la cual describió como una etapa de presión y aprendizaje en su carrera. Además, Polanco ha compartido experiencias personales que generaron debate público, como su aborto espontáneo y su decisión de no ser madre, así como la confesión de una infidelidad en una relación pasada.

En el ámbito profesional, su participación en La casa de los famosos México también la ha colocado en el centro de la polémica. En la final del reality, fue acusada de mostrarse distante con sus fans, al no acercarse a saludarlos directamente durante la alfombra roja, lo que desató críticas en redes sociales y medios especializados, consolidando su perfil polémico en el espectáculo mexicano.

