Pepe Suárez tacha a José Luis Rodríguez ‘el Guana’ de hacer tremendo desplante tras entrevista, ¿se le subió?

El actor Pepe Suárez, sobrino de Héctor Suárez y recordado por sus papeles en telenovelas como Carita de ángel y DKDA: sueños de juventud, reveló detalles de un reciente encuentro que generó tensión con el Guana, exhabitante de La casa de los famosos México 2025. En una entrevista con René Franco, el comediante habría hecho varios desplantes durante la charla. ¿Se le habrá subido la fama al Guana? Aquí te contamos todo lo que ocurrió.

Pepe Suárez / Captura de pantalla

¿Qué pasó entre Pepe Suárez y el Guana durante la entrevista con René Franco?

Todo comenzó cuando ambos coincidieron en el programa La taquilla conducido por René Franco, donde el Guana hizo una serie de comentarios que desataron controversia. Durante la entrevista Pepe Suárez y el Guana protagonizaron un momento de tensión que rápidamente se volvió viral.

Todo comenzó cuando el Guana, exhabitante de La casa de los famosos México 2025, lanzó una fuerte crítica hacia los actores que participan en televisión, asegurando que muchos “no dan el ancho” y solo están ahí por su fama:

“¿Para qué sigo haciendo teatro si los que están protagonizando es la gente famosa? Gente que ni canta, ni baila, ni actúa bien, pero jala público.” José Luis ‘el Guana’

El comentario incomodó a Pepe Suárez, quien estaba presente en la charla y le respondió señalando que estaba demeritando el trabajo de otros artistas, comparando su actitud con la de Alexis Ayala, quien en el pasado hizo declaraciones similares. Aunque ambos intentaron mantener la compostura, el intercambio dejó ver cierta tensión.

¿Qué dijo Pepe Suárez sobre la actitud de el Guana fuera de cámaras?

Horas después de la transmisión, Pepe Suárez publicó un vídeo en sus redes sociales para aclarar lo sucedido y exhibir la actitud que tuvo el Guana antes, durante y después de la entrevista. Según explicó, el comediante fue cordial con el director René Franco y su equipo de producción, pero nunca se dirigió a él.

Pepe Suárez explicó que la actitud del Guana fuera de cámaras era distante y poco cordial. A través de un video publicado en sus redes sociales, el actor contó que, antes de iniciar la entrevista con René Franco, el exparticipante de La casa de los famosos México no cruzó palabra con él y se mantuvo todo el tiempo concentrado en su teléfono celular.

“Ni charlamos fuera de cámaras, me aventé 18 minutos sentado junto a él y no levantó la vista del móvil. No hubo conversación hasta que inició la entrevista. Se fue y no se despidió de mí” Pepe Suárez

El actor también detalló que, al finalizar la grabación, el Guana sí se despidió del director René Franco y de su asistente, pero no de él:

“Se despidió de la asistente de René Franco, se despidió de mi amigo y se salió con René. De mí no se despidió” Pepe Suárez

Estas declaraciones generaron revuelo en redes sociales, donde muchos usuarios debatieron si la actitud del Guana era una falta de respeto o simplemente una situación malinterpretada. Hasta el momento, el comediante no ha dado respuesta pública a lo dicho por Pepe Suárez.

Así fue la entrevista del Guana con René Franco y Pepe Suárez / Captura de pantalla

¿En qué otras polémicas ha estado involucrado el Guana, exhabitante de La casa de los famosos México?

Luis Rodríguez, conocido como el Guana, se ha visto envuelto en diversas polémicas tanto dentro como fuera del La casa de los famosos. Una de las controversias más destacadas ocurrió durante una dinámica de nominación en la que el Guana asignó puntos a sus compañeros Dalilah Polanco y Shiky, lo que generó malestar entre los participantes del grupo “Noche”. Al ser cuestionado por su decisión, el Guana admitió que su intención era empatar en ceros a los representantes del grupo “cuarto Día”, pero reconoció que su estrategia fue equivocada, calificándola de “idiota”.

Además, el Guana fue acusado de hacer trampa durante la prueba del líder en una de las semanas del programa. Su victoria en esta dinámica desató indignación entre los fans, quienes señalaron posibles irregularidades en su desempeño. Aunque no se han presentado pruebas concluyentes de fraude, la situación generó una ola de críticas en redes sociales.

