Karina Torres se vuelve viral por bochornoso gesto en la final de La casa de los famosos México, VIDEO

La creadora de contenido Karina Torres se convirtió en tendencia en redes sociales luego de que durante la final de La casa de los famosos México viviera un incómodo momento que los espectadores no dejaron pasar. Lo sucedido generó decenas de memes y comentarios en X, TikTok e Instagram, convirtiéndose en uno de los temas más comentados del reality show.

El incidente ocurrió durante la post gala del programa, cuando Torres se encontraba junto a Paola Suárez, Wendy Guevara y Ricardo Margaleff conversando sobre los detalles finales del reality. En medio de la charla, la influencer fue captada en un gesto que provocó una ola de especulaciones entre los fans y usuarios de redes sociales.

El nombre de Karina Torres sonaba fuerte para el reality, y Abelito pensaba que no cumpliría con las expectativas del público.

¿Qué pasó realmente con Karina Torres después de la final de La casa de los famosos México?

El momento polémico ocurrió cuando la licenciada Karina Torres, integrante del famoso clan de las Perdidas, aparentemente se rascó la parte baja de la espalda y, posteriormente, olió sus dedos. La escena, que se transmitió en vivo y se compartió rápidamente en redes sociales. El momento llamó altamente la atención de la audiencia.

Este es el clip que generó polémica:

Tras la difusión del clip, los internautas comenzaron a cuestionar la acción y a crear memes sobre el gesto, lo que elevó la atención mediática hacia la influencer. La discusión sobre si se trataba de un malentendido o un comportamiento intencional se mantuvo durante horas en plataformas como X e Instagram.

Rascada de Karina Torres en La casa de los famosos México

¿Cómo respondió Karina Torres a las críticas lo que pasó en La casa de los famosos México?

Karina Torres no tardó en usar sus redes sociales para aclarar la situación y dar su versión de los hechos. En sus declaraciones, la creadora de contenido aseguró que no se estaba rascando, sino que estaba “acomodándose el vestido”. Añadió que el contacto con su rostro se debió a que “cuando trae mucho maquillaje, le suda la nariz”.

Sin embargo, la explicación inicial no detuvo las especulaciones, y la influencer optó por publicar un segundo video en tono de humor donde reconoció la acción.

“Bueno, sí me rasqué, güey. La neta, ¿qué tiene? ¿Cuál es el pe...?” Karina Torres

Karina Torres en riesgo de que se filtre un video íntimo suyo / Redes sociales

¿Quién es Karina Torres?

Karina Torres, nacida el 4 de agosto de 1990 en León de los Aldama, Guanajuato, es una influencer, comediante, actriz y estilista profesional mexicana. Saltó a la fama por su participación en el colectivo las Perdidas, junto a Wendy Guevara y Paola Suárez.

A través de su presencia pública, Karina ha visibilizado experiencias trans en los medios mexicanos. Ha participado en entrevistas y contenidos donde comparte su historia, convirtiéndose en una de las figuras más reconocidas del colectivo las Perdidas. En 2024, viajó a París para cubrir los Juegos Olímpicos.

Actualmente, Karina Torres mantiene una activa presencia en redes sociales como Instagram, donde comparte contenido humorístico y personal, y en YouTube, donde continúa con su serie “Migajeras por el mundo”, viajando a diferentes destinos con celebridades y amigos, mostrando aventuras en lugares como Colombia y el Caribe.

