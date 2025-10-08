Aseguran que Tano de Nigris “se manifestó” en la final de La casa de los famosos México cuando Aldo ganó

Aldo de Nigris se convirtió en el gran ganador de La casa de los famosos México, y con ello, el público celebró con entusiasmo el triunfo del exfutbolista regiomontano. Sin embargo, durante la esperada final, un detalle inesperado captó la atención de los espectadores: muchos aseguran que el espíritu de su tío, Antonio, “Tano”, de Nigris, fallecido en 2009, se manifestó justo en el momento en que Aldo esperaba escuchar su nombre como ganador. Lo que comenzó como una simple observación en redes se convirtió rápidamente en un fenómeno viral.

Aldo de Nigris gana La casa de los famosos México 2025 / Redes sociales

¿Cómo se manifestó Tano de Nigris en la final de La casa de los famosos México?

El momento ocurrió segundos antes de que Galilea Montijo anunciara al ganador. Aldo de Nigris, visiblemente nervioso, caminaba por la alfombra del escenario cuando varios televidentes notaron algo inusual. Según reportaron en redes sociales, una figura con forma humana apareció en la textura de la alfombra justo a su lado. Lo curioso es que muchos coincidieron en que ese “rostro” se parecía al de su tío, Antonio “Tano” De Nigris.

En cuestión de minutos, el video superó las 500 mil reproducciones y comenzó a ser analizado cuadro por cuadro por miles de usuarios. Algunos aseguraron que se trataba de un simple juego de luces, mientras otros afirmaron que era una especie de “presencia simbólica” del exfutbolista acompañando a su sobrino en ese momento tan importante.

El tema escaló tanto que el hashtag #TanoDeNigris se volvió tendencia en X (antes Twitter), mientras que páginas de fans comenzaron a recopilar imágenes comparativas entre el rostro del futbolista y la supuesta figura captada durante la transmisión.

¿Qué relación tenía Aldo de Nigris con su tío Tano?

El ganador de La casa de los famosos México siempre ha mostrado un profundo cariño por su tío, Antonio “Tano” de Nigris. Durante su estancia en La casa, Aldo de Nigris habló en más de una ocasión sobre la influencia que el futbolista Antonio ‘Tano’ tuvo en su vida y cómo su pérdida lo marcó emocionalmente.

En una de las conversaciones más emotivas del reality, Aldo mencionó:

“Tenía un corazón muy bonito. Me identifico mucho con él en ciertas cosas, creo que era una persona muy noble, como te lo menciono. Cuando nos llegó la noticia fue algo que no creíamos, el tío deportista, apoyaba mucho a mi abuela, a su mamá, a mi mamá también. Son cosas que te vas a llevar de por vida, es lo bonito de estos recuerdos” Aldo de Nigris

Estas palabras conmovieron a sus compañeros y al público, que reconoció en él un lado sensible poco visto en su faceta como exjugador.

Él era Toño de Nigris / Captura de pantalla

¿De qué murió Tano de Nigris, tío de Aldo de Nigris?

Antonio “Tano” De Nigris fue una figura muy querida en el futbol mexicano. Nació en Monterrey en 1978 y se destacó por su entrega dentro y fuera de la cancha. Jugó en equipos como Rayados de Monterrey, Club América, Puebla, y en el extranjero con clubes de Grecia y Turquía.

Su carrera se vio interrumpida de forma trágica el 16 de noviembre de 2009, cuando falleció en Larisa, Grecia, a causa de un paro cardíaco fulminante. Posteriormente, se confirmó que padecía una malformación congénita en el corazón, condición que no había sido detectada a tiempo. Tenía apenas 31 años.

Su muerte impactó no solo al futbol mexicano, sino también a su familia, especialmente a sus hermanos Aldo y Poncho de Nigris, quienes desde entonces lo recuerdan constantemente en entrevistas y redes sociales. En varias ocasiones, ambos han expresado que “Tano sigue presente” en sus vidas.

