Madre de Poncho de Nigris asegura que su hijo Antonio ¡se le aparecía después de muerto!

Actualmente la presencia de Tano sigue con Doña Leticia, y es que asegura que ahora se le aparece en sueños, pero antes podía verlo rondar su casa.



Ya han pasado 13 años de la muerte del recordado Antonio de Nigris Guajardo, mejor conocido como Tano, quien era hermano menor de Poncho de Nigris, y un reconocido futbolista que justamente murió en Grecia, mientras jugaba para el club AE Larisa de la Primera División; inició su carrera con los Rayados de Monterrey y vistió varias veces la playera de la Selección Mexicana, pero tristemente perdió la vida a los 31, víctima de un infarto al corazón.

Hablamos con su mamá, doña Leticia Guajardo, de 70, quien nos cuenta que nunca superará la muerte de su hijo, incluso dice abrazarlo.

-Doña Lety, ¿cómo han sido estos 13 años de ausencia de su hijo Toño?

“Muy difíciles, la muerte de un hijo es algo que una madre jamás podrá superar y lo único que le queda es vivir con ese dolor. Tengo más hijos y los amo, pero cada uno es diferente. Con Toño salía mucho, era un hijo maravilloso, cuando lo tuvo todo y fue un boom como futbolista jamás nos abandonó, al contrario, nos dio una vida increíble, ayudó a sus abuelos, a todo mundo, pero así pasa”.

La madre de Poncho De Nigris asegura que el dolor de la muerte de un hijo jamás se supera, solo se aprendé a vivir con el.

/ Archivo TVNotas

-Ya ha pasado mucho tiempo...

“El pasado 16 de noviembre cumplió 13 años de que nos abandonó, son muchos, pero no los había sentido tanto, porque hasta hace cuatro años, Toño se me aparecía y platicaba con él, sentía que me besaba y me abrazaba, era impresionante. De repente yo estaba en la parte de arriba de la casa y claramente escuchaba cómo Toño me gritaba: ‘¡mamá!’, yo me asomaba de mi recámara y él estaba ahí parado en las escaleras, lo hacía en fechas especiales como el Día de las Madres”

-¿Nunca se asustó con esa presencia?

“Jamás, nunca me dio miedo, al contrario, me encantaba que pasaran esas cosas, y aclaro que no estoy loca o si lo dicen tampoco me importa porque es real”.

-¿Por qué ya no se le aparece?

“Ahora lo sigo viendo en sueños y ahí es donde platico con él. Curiosamente, cuando estoy muy preocupada lo sueño y me dice que todo estará bien y que me tranquilice; gracias a eso yo amanezco mejor; no sé si me lo manda Dios, pero aún me ayuda mucho, me sigue protegiendo y apoyando, mi hijo adorado”.

Poncho De Nigris y Tanos tenían una relación cordial.

/ Archivo TVNotas

-¿Cómo lo veía?

“Muy guapo, vestido normal, en una ocasión lo vi de blanco en su cuarto, donde tengo todos sus trofeos, lo vi ahí sentado, pero hablaba con alguien más. Esa vez no volteó a verme, pero el Día de las Madres sí se me quedó mirando a los ojos y sentí una alegría tremenda, creo que pensó que yo iba a tener miedo, pero para nada, me encantaría poder seguir viéndolo cuando estoy despierta porque ahora solo es en sueños”.

-Sin duda, algo muy bonito...

“Superbonito, a veces pienso que tras su muerte, él siguió jugando con los Rayados de Monterrey y los ayudaba siempre en los campeonatos, de hecho, hace tiempo en un periódico de aquí de Monterrey apareció una foto de los Rayados y en la imagen se puede ver como que Toño iba pasando caminando, yo tenía guardado ese periódico, pero ya no lo encuentro”.

-¿También sentía su presencia?

“En los sueños sí, es más hasta lo abrazaba, era cuando se quedaba su hija a dormir conmigo aquí en casa, despertaba y estaba yo abrazada de su hija, pero a quien estaba abrazando en mis sueños era a Toño. Cosas de estas me pasaron mucho, gracias a eso he podido superar este dolor tan grande”.

Antonio de Nigris Guajardo y su padre. / Archivo TVNotas

-Dicen que es la pérdida más fuerte... “

Es lo peor que le puede suceder a una madre, sé que hay muchas mamás que leerán esto y me entenderán. Hay muchas que no aguantan un golpe como este y les da Alzheimer o se deprimen demasiado, hay otras que se bloquean, se meten mucho en la religión o tratan de ocuparse en otras cosas, para no estar pensando, porque al principio es una ruleta en tu cabeza que está vuelta y vuelta, pensando siempre lo mismo. ¿Qué hubiera pasado si él hubiese hecho caso?, ¿por qué no fui por él y lo obligué a tratarse?, en fin”

-¿A qué se refiere?

“Mi hijo se murió porque hizo caso omiso a una indicación médica que le dieron. Mi marido y yo vendíamos seguros médicos, y en 2009, antes de irse a jugar a Turquía, Toño me pidió contratarle un seguro de vida y le tomaron los exámenes pertinentes para ver que se encontrara en perfecto estado de salud, pero me dijeron: ‘¡su hijo no pasó el examen!’, porque tenía grande su corazón, que hasta cierto punto era algo normal en la mayoría de los deportistas, ya que el corazón es un músculo”.

-¿Entonces qué fue lo grave?

“Que en los exámenes sacó 500 de colesterol y 700 de triglicéridos, y me dijeron: ‘su hijo es una bomba de tiempo, que no juegue’, yo le hablé, pero él me respondió: ‘A lo mejor están mal los resultados, yo me siento bien y no me puedo mover de aquí’, yo le insistía que se checara allá para que le dieran un tratamiento, incluso en ese momento me quería ir para allá con él, para llevarlo con un médico, pero su esposa me dijo que no, que ella se iba a encargar con un cardiólogo amigo de su familia”.

Inició su carrera en el club de futbol Monterrey, en 1999. / Archivo TVNotas

-¿Y finalmente usted no viajó a Turquía?

“No, Toño siguió jugando y al mes y medio murió, a los 31 años”.

-Qué lamentable...

“Esto nunca lo había dicho, pero ahora lo comparto porque no quiero que se muera más gente. Si Dios lo escogió para ponerlo de ejemplo, hay que hacerlo saber. El colesterol y los triglicéridos son muy peligrosos en niveles elevados, provocan que te explote el corazón. En su momento, comenzaron a decir que fue algo congénito del corazón, pero mentira, Toño era tenista desde los 7 años y era buenísimo, hasta los 16 que se cambió al futbol”.

-Lamentamos mucho su pérdida, doña Lety, pero sin duda se quedó con gratos recuerdos...

“Totalmente. Fue lo peor que me pudo suceder en la vida, no sé de dónde he sacado fuerzas para seguir adelante, a veces no puedo evitar deprimirme. Ahora comparto con ustedes lo que le pasó, para que los jóvenes se cuiden mucho y chequen sus niveles de colesterol y triglicéridos. En mi caso, tanto la familia de mi esposo como la mía heredamos eso de niveles altos, por eso yo me tomo mi pastillita de por vida para que no me suba y salgo superbién en mis estudios”.

Tanos inició su carrera en el club de futbol Monterrey, en 1999.

/ Archivo TVNotas

-¿Usted padecía depresión desde antes de la muerte de su hijo o esto se la detonó?

“Depresión no tengo, lo que tengo es una especie de ansiedad por impotencia, angustia, coraje de que no puedes cambiar tu vida. Es como una desesperación muy fuerte, pero duermo y al otro día se me quita”, concluyó.