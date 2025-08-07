Poncho De Nigris se burla del video polémico de Wendy Guevara; lanzó controversiales declaraciones

Poncho De Nigris, hizo comentario polémico al burlarse del video íntimo filtrado de la influencer y conductora Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos México. Las declaraciones del también empresario no solo fueron consideradas de mal gusto por los usuarios en redes sociales, sino que han generado dudas legales sobre si sus palabras podrían constituir un delito respecto a la violencia digital y de género.

Poncho de Nigris y su mamá / Redes sociales

¿Cómo se filtró el video íntimo de Wendy Guevara, el domingo 3 de agosto?

Wendy Guevara, quien saltó a la fama como parte del colectivo las Perdidas, ha enfrentado una nueva vulneración a su intimidad luego de que el pasado fin de semana se filtrara un video íntimo suyo en redes sociales. Rápidamente, el nombre de la influencer se volvió tendencia en plataformas como X (antes Twitter), Instagram y TikTok, mientras diversas páginas replicaban capturas de pantalla o fragmentos del material.

Ante la viralización, Wendy reaccionó públicamente asegurando que ya está tomando medidas legales contra quienes compartan el contenido, amparándose en la Ley Olimpia, una legislación mexicana que castiga la difusión no consensuada de material privado.

“No puedes difundir ese material. Estamos en demandas. Y te voy a reportar a la policía cibernética. Por la Ley Olimpia”, escribió Wendy en sus redes sociales.

Te puede interesar: Wendy Guevara y Ninel Conde fueron enemigas; resurge video de ‘la Perdida’ hablando pestes de la actriz

Wendy Guevara habla de la filtración de un video íntimo / Captura de pantalla

Poncho de Nigris ¿se burla del vídeo íntimo de Wendy Guevara?

Lejos de solidarizarse con Wendy, excompañera en La casa de los famosos México, Poncho De Nigris ofreció una polémica entrevista al medio Posta, donde lanzó comentarios despectivos sobre el video filtrado de Wendy.

“¡Qué feo la... Wendy! Ella presumía mucho en la casa. La... horrible”, declaró entre risas el influencer y agregó: “Lo peor no es que hayan sacado el video, lo peor es la... tan fea”.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar con críticas hacia Poncho, acusándolo de transfobia, misoginia y revictimización.

En redes se armó el debate. Usuarios se preguntan si describir un video privado puede constituir una forma de revictimización o violencia mediática.

Te puede interesar: La casa de los famosos México: ¿Poncho de Nigris dio instrucción a Aldo de Nigris para expulsar habitantes?

Wendy Guevara le dicen envidioso a Poncho de Nigris / IG: @ponchodenigris / @soywendyguevaraoficial

¿Ley Olimpia protegerá a Wendy Guevara contra Poncho de Nigris?

El caso reciente de Wendy Guevara ha puesto nuevamente en el centro del debate a la Ley Olimpia, una normativa vigente en México que sanciona la divulgación de contenido privado sin autorización. Esta legislación reconoce la violencia digital como un delito y establece castigos que pueden incluir hasta seis años de cárcel, además de multas económicas, para quienes cometan este tipo de actos.

Aunque Wendy expresó que no siente vergüenza por el video que fue publicado brevemente en redes sociales, sí manifestó su molestia por la invasión a su privacidad. “Tú sabes cómo soy, yo misma me grabo y todo, pero eso no le da derecho a nadie a subir mis cosas”, comentó.

Hasta el momento, Wendy Guevara no ha emitido una respuesta directa a los comentarios de Poncho y la pregunta que esta en el aire es ¿revictimizó a la Perdida?

El caso continúa desarrollándose y la atención se mantiene tanto en las acciones legales de Wendy como en las posibles consecuencias que puedan enfrentar quienes se burlaron de una situación profundamente violenta e íntima.

Lee: Apio Quijano frente a Wendy Guevara habla del video filtrado de ella, ¿la juzga? “Hay que pensar dos veces”